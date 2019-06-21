بلقيس ترفع دعوى على الإعلامية فجر السعيد

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن استدعائها من النيابة الكويتية للتحقيق معها في دعوى قضائية رفعتها ضدها المطربة اليمنية بلقيس فتحي، موضحة أنها ستذهب للنيابة اليوم.

وأعلنت فجر السعيد عن ذلك خلال حلقتها الجديدة ببرنامجها (هنا الكويت)، والتي عُرضت قبل ساعات، دون الكشف عن أي تفاصيل محل الدعوى، إلا أنها عادت وسخرت من جنسية بلقيس مجددًا خلال الحلقة.

ونشرت السعيد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات العالمي (تويتر)، وعلقت: (المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت)، حسب موقع دنيا الوطن.

وجاءت التوقعات عن الدعوى القضائية التي رفعتها بلقيس على فجر السعيد أن تكون بسبب ما قامت به الإعلامية الكويتية فجر السعيد من سخرية وهجوم عليها وعلى والدها الموسيقار أحمد فتحى بعد حديثه عن المطرب السعودي ( عبادي الجوهر) وتصريحه بإنه ملك العود وليس الجوهر .

حيث علقت فجر السعيد في برنامجها على ذلك قائلة : ( أحمد فتحي يقول إنه ملك العود وليس عبادي الجوهر وأقول له استريح مالك دخل بعبادة الجوهر ، انت شاطر وتعزف زين ) .

وتابعت : ( ماشاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية رغم أن والدها يمني وإن شاء الله تصير مثلها ) .

ليأتي رد بلقيس عليها في حفل لها من خلال مقطع فيديو عبر موقع (إنستجرام) فقالت : ( ولا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي )،وظهرت وهي تقبل يد والدها الموسيقار أحمد فتحي وسط تصفيق حار من الجمهور ثم يقوم بالجلوس خلفها للعزف لأغانيها .