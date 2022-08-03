بلقيس فتحي تحمس متابعيها لجديدها.. وترقص داخل استديو التسجيل

حمَّست المغنية اليمنية المقيمة في الإمارات، بلقيس فتحي ، متابعيها لعملها الغنائي الجديد بمقطع فيديو برفقة المنتج حمدي بدر والملحن المصري محمد يحيى.

بلقيس فتحي تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة

وشاركت بلقيس فتحي متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو لها من داخل استديو التسجيل، بينما تتمايل على أنغام الموسيقى، التي تتضمن إيقاع مصري حماسي، ما يعني أن الأغنية القادمة ستكون باللهجة المصرية، وكتبت: "يا جدعان اللي جاي مع المبدعين محمد يحيى وحمدي بدر".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسهم لسماع جديد مغنيتهم المفضلة من بينهم: الفنانة المصرية آيتن عامر، التي كتبت: "على أحر من الجمر.. لاأستطيع الانتظار".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "باين من هالثواني بس عمل حيفجر الدنياء من قوته منتظرينه على نار".

كما روَّجت الفنانة لأغنيتها عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "طبخنا الطبخة وهي الآن بالفرن".

بلقيس فتحي تشعل أجواء موسم "الجيمرز" بالرياض

ومؤخرًا، أحيَّت بلقيس حفلًا جماهيريًا ضخمًا في موسم "الجيمرز" بالرياض مُحققًا نجاحًا كبيرًا، فقد استطاعت إشعال الأجواء بتقديمها باقة من أشهر أغانيها على مدار أكثر من ساعة، حيث بدأت فقرتها بأغنية "انتهى" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما قدَّمت أغنيات ألبومها الأخير "حالة جديدة"، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها القديمة.

من ناحية أخرى، شاركت بلقيس في حفل زفاف ابنة الإعلامي المصري خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبوالحسن، الذي أقيم في الساحل الشمالي قبل أيام.

ومن آخر أعمال الفنان أغنية "أهل العشق" التي شَاركها الغناء فيها النجم العراقي كاظم الساهر، إضافة إلى إطلاق ثاني أغانيها باللهجة المصرية "ونتدلع" مع بداية موسم الصيف.

