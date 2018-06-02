تعرّفوا على سبب اختفاء بلقيس فتحي وماذا قالت لمتابعيها في أول ظهور لها بعد الغياب

بلقيس

فاجأت بلقيس فتحي محبيها عبر "سناب شات" بظهور مفاجئ بعد انقطاع وصل لقرابة الأسبوعين بسبب انشغالها برعاية مولودها الأول تركي في أول أيامه في الدنيا.

واعترفت بلقيس فتحي أنها لم تستطع التواصل مع متابعيها عبر مواقع التواصل لأنها كانت في مرحلة التعود على جدول رعايتها لابنها.

وأكدت بلقيس فتحي أنها تلقت أيضاً العديد من الدعوات للظهور في برامج رمضانية ولكنها اعتذرت بسبب ضيق الوقت، مؤكدة أنها ستعود لجمهورها عقب شهر رمضان بنيولوك يغير من إطلالتها تماماً، ويظن الكثيرون أنها ستقوم بقص شعرها على غرار العديد من النجمات، خاصة وأنه قد تأثر كثيراً بحملها وصار جافاً بعض الشيء.

ونشرت النجمة اليمنية المقيمة في الإمارات بضع مقاطع ترصد الاحتفال بـ قريقعان في بضع دول خليجية موضحة الاختلاف في مظاهر الاحتفال من دولة لأخرى.

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