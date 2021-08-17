بلوغر عراقية تتحول لنسخة دلال عبدالعزيز وسمير غانم بسحر المكياج.. لن تصدق الشبه!

أبدعت البلوغر العراقية باريز هادي بتقليد النجميين الراحلين دلال عبدالعزيز وزوجها سمير غانم، وأثارت موجة من الصدمة بعد نشرها فيديو تجسد فيه شخصيتهما في مشهد جمعهما من فيلم "الرجالة في خطر".

لجأت باريز هادي لسحر المكياج لمساعدتها في تحويل ملامحها وشكلها لتبدو نسخة طبقًا الأصل عن الفنانين، كما اعتمدت على الشعر المستعار والحركات التعبيرية لتحقيق هدفها، إضافة إلى إتقان حركة الشفاه.

وشاركت هادي الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ، الذي يتابعه عليه أكثر من 170 ألف متابع، وأرفقته بتعليق: " مدة قصيرة... فقدناكم .... آلم بعادكم كبير جدا ... يا رب صبر دنيا و ايمي و يا رب اسكنهم فسيج جناتك .. الله يرحمهم".

وحصد الفيديو منذ نشره على أكثر من 31 ألف مشاهدة ومئات التعليقات التي أشادت بقدراتها الفنية ، بينما دعى آخرون للثنائي الراحل، فكتب أحدهم: " جددددد ابدددددعتي، الله يرحمهم ويغفر لهم وجميع موتى المسلمين".

وعلّقت إحداهن: " حبيبتي تحفه جدا ❤️🙏🙏اشكرك على الحلاوه دي".

وعلَّقت إحدى المتابعات: " دائماً اكولج فنانه ومبدعه بمعنى الكلمه".

وقد أجادت البلوغر العراقية رسم ملامح عدد من الفنانين بينهم: أصالة، ونجلاء فتحي، ومحمود ياسين، وسهير رمزي، والشحرورة صباح، وغيرهم الكثير.

وهنا نعرض بعض المقاطع التي أتقنت فيهم هادي تقليد النجوم: