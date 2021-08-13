هالة صدقي تدافع عن نيللي كريم بعد هجوم الجمهور عليها

دافعت الفنانة هالة صدقي عن الفنانة نيللي كريم، بعد إقامة حفل عقد قرانها وزفافها، الذي جاء بعد عدة أيام من وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أن نيللي لا تعرف الفنانة الراحلة أو ابنتيها إيمي ودنيا على المستوى الشخصي.

وردت هالة، على أحد متابعيها خلال تهنئتها للفنانة نيللي عبر حسابها على (إنستجرام)، الذي طلب من نيللي تأجيل العرس، قائلا من خلال التعليقات: (لو استنوا كام يوم.. بنات دلال حيعزلو ميصحش)، لترد هالة: (نيللي لا تعرفهم على المستوى الشخصي ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها).

و نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر خاصية (ستوري) بحسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، صورة تجمعها بوالدتها من حفل زفافها ،ودمجت نيللي الصورة بأغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم تحمل اسم (أمي).

واحتفلت نيللي كريم بزفافها مساء اول أمس الأربعاء على لاعب الإسكواش هشام عاشور، بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو دياب، أحمد السقا، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، جمال العدل، كارول سماحة، كريم فهمي، محمد فراج، مي سليم، ميس حمدان، ريهام عبدالغفور، وآخرون.