بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. ممثلات سعوديات وصلن العالمية

استطاعت الممثلات السعوديات أن يصلن إلى العالمية بموهبتهن الصارخة وقدراتهن التمثيلية الرهيبة، التي خولتهن للمشاركة بأعمال أجنبية عالمية، مع نجوم كبار في عالم هوليوود.

وهنا نعرض أشهر هؤلاء الممثلات اللواتي حققن نجاحًا كبيرًا على الشاشات العالمية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي :

ممثلات سعوديات وصلن للعالمية

1. دينا شهابي

استطاعت الممثلة السعودية دينا الشهابي شق طريقها نحو العالمية بالمشاركة في العديد من الأعمال الأجنبية، أبرزها فيلم الإثارة والغموض Archive 81 الذي عرض على منصة "نيتفلكس" العالمية.

ومن المقرر أن تلعب الممثلة السعودية، التي ولدت في الرياض وقضت جزءًا من طفولتها في دبي، دور البطولة في فيلم قادم بعنوان Catching Dust، إلى جانب طاقم من النجوم يضم الممثلة الأمريكية إيرين موريارتي، والنجم الأسترالي جاي كورتني، وورايان كور. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج هذا الشهر في جزر الكناري.

ويدير الفيلم الكاتب والمخرج البريطاني ستيوارت جات، الذي سينتج الفيلم إلى جانب صانعي الأفلام مارك ديفيد وجون كاتز وإدوارد آر.

من هي دينا الشهابي ؟



يذكر أن دينا الشهابي ولدت في الرياض لأب سعودي- نرويجي يدعى علي الشهابي، ولأم فلسطينية- ألمانية تدعى نادية، ولقد قضت جزءًا من طفولتها في دبي.

وانتقلت شهابي إلى الولايات المتحدة في عام 2007 وكانت أول امرأة مولودة في الشرق الأوسط يتم قبولها في مدرسة جويليارد وبرنامج التمثيل للخريجين بجامعة نيويورك، وبدأت في الظهور في الأفلام القصيرة في عام 2010، لكن انطلاقتها الفعلية كانت بتأديتها دور "حنين" في مسلسل "Tom Clancy's Jack Ryan" عام 2017.

2. عهد كامل







تمكنت الممثلة والمخرجة السعودية عهد كامل أن تكون أول سعودية تظهر في أحد أفلام هوليوود، بعد اختيارها لدور في فيلم الرعب الأمريكي Being، من إخراج دوغلاس ويليامز، والذي جسدت فيه دور العميل كوستا.

كما ظهرت بشخصية "فاطمة" في المسلسل القصير Collateral عام 2018 الذي بث عبر قناة BBC2، والذي أطلَّت فيه إلى جانب الممثلة كاري موليغان، بالإضافة إلى مشاركتها كمساعدة للمخرج بيتر بيرغ في فريق ​فيلم The Kingdom​ عام 2007.

من هي عهد كامل ؟

ولدت عهد كامل في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1980، انتقلت إلى أمريكا وتحديدًا مدينة نيويورك بعد إتمام عامها الـ18.

تمكنت الحصول على شهادة BFA في الرسوم المتحركة والاتصالات من مدرسة بارسونز للتصميم في عام 2004، ودرجة الإخراج من أكاديمية نيويورك للأفلام، من بعدها توجهت لدراسة التمثيل في استوديو "ويليام إسبير"، قبل الانطلاق بمسيرتها الفنية.

واشتهرت عهد بدورها في فيلم "وجدة" عام 2014، والذي رشّح لجائزة "​بافتا​" العالمية وجائزة الأوسكار.

3. عائشة هارت





شاركت عائشة في العديد من الأعمال الأجنبية من بينها فيلم About Time عام 2013. وفي نفس العام، لعبت أول دور رئيسي لها في البرنامج التلفزيوني Atlantis، جسدت فيه شخصية "أريادني".

وشاركت عائشة في فيلم Honour بدور "مونا"، ولعبت دور "ليلى" في مسلسل New Blood عام 2016، وجسدت دور "سامانثا" في مسلسل Line of Duty عام 2016، كما لعبت دور "ميريام" في مسلسل A Discovery of Witches عام 2018، وبدور "بولير" في فيلم Colette إلى جانب الممثلة كيرا نايتلي.

من هي عائشة هارت ؟

ولدت عائشة لأب سعودي وأم بريطانية في مدينة ليفربول الإنجليزية، وعاشت طفولتها بين السعودية وباركشير.

درست عائشة الأدب الإنجليزي وتتحدث اللغة العربية بطلاقة، وقبل أن تتحول إلى ممثلة، رغبت في دخول المجال القانوني، وأبدت اهتمامًا كبيرًا بدراسة الشريعة؛ لرغبتها بالمساعدة في النضال من أجل حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

لم تصبح عائشة محامية أبدًا، لكن الآن بعد أن أصبح لديها منصة كبيرة، تأمل في مواصلة النضال من أجل حقوق المرأة وغيرها من القضايا التي تهمها.

4. هيفاء منصور

تعتبر هيفاء أول مخرجة سينمائية سعودية تشق طريقها إلى هوليوود، حيث عملت على إخراج فيلم Mary Shelley، وهو فيلم إيرلندي- أمريكي ذو طابع رومانسي يدور حول العلاقة العاطفية التي تجمع كاتبة إنجليزية تدعى "ماري شلي" والشاعر الإنجليزي "بيرسي بيش شيلي".

من هي هيفاء منصور ؟

ولدت هيفاء في الأحساء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 10 أغسطس عام 1973، والدها الشاعر والمفكر السعودي عبد الرحمن المنصور، ووالدتها بهية حمد الصويغ، وشقيقتها الفنانة التشكيلية هند المنصور.

درست الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتخرجت عام 1997 لتلتحق بالعمل الوظيفي، ثم أنهت درجة الماجستير في الفيلم و النقد السينمائي من جامعة سيدني في أستراليا عام 2009.

تزوجت من الأمريكي برادلي نيمن، المسؤول عن مكتب الشؤون الخارجية في القنصلية الأمريكية بالظهران، وأنجبا طفلين هما آدهم وهيلي.