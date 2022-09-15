عبادي الجوهر في اليوم الوطني السعودي .. إليك موعد الحفل

انضم الفنان السعودي عبادي الجوهر لقائمة المشاركين في احتفلات اليوم الوطني السعودي ، والمقرر إنطلاقها يوم الجمعة القادم الموافق 23 سبتمبر الجاري.

عبادي الجوهر في اليوم الوطني السعودي

وأعلن عبادي الجوهر عن مشاركته في اليوم الوطني السعودي الـ92 عبر مشاركة البوستر الدعائي للحفل في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر صورته إلى جانب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي التي ستشاركه خشبة المسرح.

ويستعد الجوهر لإحياء حفله الغنائي الجماهيري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.



طريقة حجز تذاكر حفل عبادي الجوهر

وجرى طرح التذاكر على منصة enjoy.sa، إليك طريقة الحجز:

توجَّه مباشرة إلى موقع منصة عيشها Enjoy الإلكترونية. اكتب كافة البيانات الموضحة أمامك، ثم سجل "دخول". حدد حفلة "الفنانة أحلام وعبادي الجوهر". حدد موعد الحجز التذاكر وعدد التذاكر المطلوب. حدد آلية سداد ثمن قدر تذكرة الحجز.

ألبوم عبادي الجوهر

على صعيد آخر، طرح عبادي الجوهر ألبومه المصغر باسم "عبادي الجوهر 2022"، والذي يتألف من أغنيتين فقط، هما: "دق قلبي"، من كلمات علي الغامدي، وألحان عبادي الجوهر، وتوزيع المايسترو أمير عبدالمجيد، وأغنية "اختفى"، من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان عبادي الجوهر، وتوزيع المايسترو أمير عبدالمجيد.

