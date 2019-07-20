بمنتهى الجرأة و الثقة: نادين نجيم تنشر صورتها بلا مكياج و لا فلاتر

أقدمت الفنانة نادين نجيم على تصرف جريء بنشرها صورة مقربة لوجهها على تطبيق (إنستجرام) دون مكياج أو فلتر، لتكشف عن عيوب بشرتها بثقة وتثبت أنها مثل أي فتاة أو سيدة لا تتمتع ببشرة مثالية .

في مرّةٍ سابقة، شاركت نادين صورة مماثلة عرّضتها للكثير من الإنتقادات بسبب ظهور عيوب بشرتها، لكن الممثلة اللبنانية كرّرت نشر هذه الصور من جديدة غير آبهة لبعض التعليقات الّتي قد تكون لاذعة.

وسرعان ما تداول روّاد الإنترنت الصورة الحديثة للنجمة من دون مكياج، مؤكّدين أنها ظهرت ببشرةٍ مُتعبة مرّة جديدة.