"بنات ثانوي".. فيلم مصري جديد يشعل الجدل قبل عرضه في السينما

أثار فيلم "بنات ثانوى" جدلا واسعا بين المصريين واتهامات بالمشاهد الخادشة للحياء وسرقة قصته، قبل موعد طرحه في 7 يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

بدأت قصة الجدل حول العمل حين طرح القائمون على فيلم "بنات ثانوي"، التيلر الدعائي للفيلم المقرر طرحه 7 يناير بدور العرض السينمائية.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفيلم وصناعه بعدما كشف المخرج كريم السبكي عن 5 بوسترات للفيلم على طريقة "كارنيه المدرسة".

وقال أحد المعلقين على تويتر: ‏فى حاجه (قذرة) كدة لسه شايفها إعلان فيلم اسمه بنات ثانوي، حاجه متتهى (..) وبيفتح عين المجتمع على (الوساخة) الموجودة، بصراحة إعلام (قذر) وبدل ما يصلح الفكرة بشكل كويس عامل فيلم بوضح (...) اللى وصلت ليها البنات وللأسف إنها حقيقة مش المفروض أبدا ننشرها كده".

فى حاجه قذره مده لسه شايفها اعلان فيلم اسمه بنات ثانوى .. حاجه متتهى القذاره وبيفتح عين المجتمع على الوساخه الموجوده . بصراحه اعلام قذر وبدل ما يصلح الفكره بشكل كويس عامل فيلم بوضح الوساخه اللى وصلت ليها البنات وللاسف انها حقيقه مش المفروض ابدا ننشرها كده — sharlok holmes 🔞🤷🏻‍♂️ (@sharlok_h_) December 27, 2019

وأضاف آخر: ‏"بالصدفة لقيت برومو فيلم بنات ثانوي دا ف وشي وف الحقيقة استفزني وضحكني ف نفس الوقت ...هما فاهمين ليه إن بنات ثانوي ساذجين بالطريقة دي ولا كإنهم بيتكلموا عن أطفال مثلا مش بنات كبيرة وفاهمة ومدركة هي بتعمل إيه، أعترف إن فعلا ف ناس تفكيرهم غبي بالمنظر دا بس مش كلهم يعني".

بالصدفة لقيت برومو فيلم بنات ثانوى دا ف وشى وف الحقيقة استفزنى وضحكنى ف نفس الوقت ...هما فاهمين ليه إن بنات ثانوى ساذجين بالطريقة دى ولا كإنهم بيتكلموا عن اطفال مثلا مش بنات كبيرة وفاهمه ومدركة هى بتعلم ايه،اعترف ان فعلا ف ناس تفكيرهم غبى بالمنظر دا بس مش كلهم يعنى — Violette🌚💜 (@Rana00943507) December 27, 2019

وتابع ثالث: "‏أنا بسجل اعتراضي على فيلم بنات ثانوي من دلوقتي قبل العرض وشايف انو بيقدم البنت بصورة زبالة جدا".

أنا بسجل اعتراضي علي فيلم بنات ثانوي من دلوقتي قبل العرض وشايف انو بيقدم البنت بصورة زبالة جدا — Łÿríćš (@zaine0007) December 27, 2019

ولم يقتصر الجدل على هذه الناحية، فقد تقدمت الروائية والكاتبة الصحفية د.رشا سمير، بشكوى إلى نقابة المهن السينمائية تحمل رقم 1251 بتاريخ 23-12-2019، مفادها أن فيلم "بنات ثانوي" مأخوذ عن روايتها "بنات في حكايات" الصادرة عام 2012 والتي وصلت إلى طبعتها العاشرة وتربعت على قوائم الأكثر مبيعًا.

وأشارت المؤلفة في شكواها إلى أن مخرج الفيلم محمود كامل قام بالتواصل معها أكثر من مرة مؤكدًا أنه سمع عن نجاح رواياتها وطلب منها أن تتعاون معه في تحويل إحدى الروايات لعمل درامي.

وقالت إن المخرج طلب منها معالجة درامية لبعض الروايات ومن بينها رواية (بنات في حكايات) فافترضت الروائية حسن النوايا، وبالفعل أرسلت له معالجة درامية عن طريق البريد الإلكتروني.

وتابعت: وأثنى المخرج على الرواية لكونها تصلح لتحويلها إلى عمل سينمائي ناجح، لأنها تحمل في مضمونها رسالة هامة للأسر المصرية حيث تدور أحداثها داخل أسوار مدرسة بنات في المرحلة الثانوية وما تتعرض له خمس فتيات من مشكلات داخل أسوار المدرسة.

وبحسب روايتها سألها المخرج عن حقوق ملكية الرواية، فأقرت الروائية بأنها ملك للدار المصرية اللبنانية التي تنشر الروائية أعمالها من خلالها.

وأضافت أن المخرج بعد أن وعدها بأنه سيتواصل معهم لشراء الحقوق، اختفى، ومنذ أيام فوجئت الروائية بإعلان الفيلم على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى صفحته.. فتأكد لها بناء على خلفية المحادثات بينهما أن الفيلم يحمل نفس الخط الدرامي للرواية، فحاولت أن تتواصل معهم لكنها لم تنجح، ومن ثم توجهت إلى نقابة المهن السينمائية وقدمت شكوى لحفظ حقها الأدبي والمادي في الرواية.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالي محمد بقسم العلمي.

وهو من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، وهنادي مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: