من شمس الكويتية لـ شيرين رضا.. فنانات لُقبنَ بـ"عدوة الرجل".. إحداهن وصفته بـ"الحيوان" (فيديو)

أظهرت بعض فنانات الوطن العربي خلال الفترة الماضية عدائهن للرجل الشرقي، بشكل أثار تساؤلات عدة حول التغيرات الأخلاقية التي أصبح يفتقدها المجتمع العربي ككل، وتعمل على زيادة اتساع الفجوة بين الجنسين.

ونرصد في هذا التقرير أبرز النجمات اللاتي هاجمن الرجل.

شيرين رضا

من أكثر الفنانات اللاتي أظهرن عداءهن للرجل بصفة عامة، فدائما ما تهاجم الفنانة شيرين رضا الرجل حتى وصل بها الأمر لإطلاق رواد السوشيال ميديا هاشتاج بعنوان "المعقدة" نسبة لها.

ووصفت شيرين الرجل "بالهمجي" تارة والمتخلف والمهمل تارة أخرى، وذلك خلال لقاء معها بأحد البرامج التلفزيونية، قائلة: "الراجل دايمًا مشغول بغريزته ومش بيركز في حاجة تانية وهمجي وبيعمل اللي بيخطر على باله دون تفكير، وأنا بكره الراجل اللي معندوش ثقة في نفسه".

وأثارت تعليقات شيرين رضا غضب الرجال، الذين رفضوا تعميمها، مطلقين تعليقات ساخرة على الفنانة أبرزها «هي مالها.. بينها وبين الرجالة تار بايت ولا إيه".

الإعلامية السعودية نادين البدير

هاجمت الإعلامية ومقدمة البرامج السعودية نادين البدير، الرجل العربي بضراوة، متهمةً إياه بأنه يبحث عن شرفه بين "أفخاذ النساء" بعد أن فقدها في ساحات القتال، وهو ما جعل هاشتاغ: "اعقبي يا نادين" يتصدر التريند في السعودية، حيث وصف المغردون ما قالته نادين بأنه تجنٍ وتجاوز خطير وغير مقبول.

وطالب مغردون بمحاسبة البدير وتوقيفها، فهي لم تحدد أحدًا في حديثها، وإنما كان بشكل عام، الأمر الذي يؤكد أنه يشمل جميع الرجال.

وتجاوزات نادين - كما وصفها - المغردون لم تكن الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، بعد أن قيل إنها تعيش عقدة الذكور منذ سنين طويلة، قبل أن تلتحق بالإعلام المرئي؛ إذ أكد البعض أنها تعرضت لأذى كبير من أحد الرجال.

الناشطة السعودية فوز العتيبي

أثارت فوز العتيبي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريحات اعتبرت ”مسيئة“ للرجل الشرقي، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج.

وقالت فوز العتيبي، في لقاء متلفز لها، إنها كسرت القاعدة وتزوجت رجلًا شرقيًا من السعودية، إلا أن زوجها لا يحمل أفكار الرجل الشرقي ويمنحها حريتها الخاصة، لأنها ضد أفكار الرجل الشرقي.

وأضافت أن أفكار الرجل الشرقي تكمن في تقييد حرية المرأة لأنه يعطي لنفسه صلاحيات في اختيار الملابس التي ترتديها، موضحةً أنها لا تتدخل في شؤونه الخاصة، وبالتالي فإنها ضد أن تكون له سلطة عليها في ذلك.

الفنانة هالة صدقي

هاجمت الفنانة هالة صدقي، الرجال، وزعمت أنهم "مشكلة كبيرة في حياة الست"، لافتة إلى أن التي تزوجت وترملت تحمد الله.

وقالت: "مشكلة الرجل في الجلوس على المقاهي، أو مشاهدة مباريات الكرة، والمعضلة الكبيرة هي الآيباد وفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي، هما يخنقوا سواء من يذهب للمقهى أو من يجلس في المنزل".

وأضافت خلال لقاء متلفز آخر: "الراجل كائن موجود فى الحياة.. ومجبرين نتعامل مع الرجالة"، مؤكدة أن الرجال سبب جميع المشاكل في حياة النساء.

الفنانة شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لها وأرفقتها بتعليق، هاجمت فيه الرجل قائلة: "للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف.. فهناك نوع آخر من الرجال بداخلهم حيوان محبوس.. ليت هؤلاء يقومون أنفسهم أولا".

وأضافت: "ليتهم يعرفون أن المحبة والتفهم هي ما تجعلنا بشرًا.. أما الشهوة والحمية.. فلا".

واختتمت كلامها في حديثها عن المرأة قائلة: "ربما كانت المرأة نورا من نور الله.. ربما كانت خلا‌قة وليست مخلوقة.. ربما هي ليست مجرد ذلك الشكل الأ‌نثوي الناعم الذي تراه".

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