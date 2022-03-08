بوسترات رمضان 2022 تثير الجدل.. سرقة من فيلم أجنبي وتشابه بـ"أصحاب ولا أعز"

بدأ موسم الدراما الرمضانية لعام 2022 بقوة، وبدأ صناع المسلسلات والأفلام الترويج لأعمالهم بطرح البوسترات التشويقية، التي لوحظ أن بعضها سرقت فكرته من بوسترات دعائية لأعمال أخرى أجنبية وعربية.

بوسترات مسلسلات رمضان 2022

بوستر مسلسل "مكتوب عليا"



ومن بين البوسترات التي طرحت خلال الفترة الماضية، البوستر الدعائي لمسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني وآيتن عامر، إذ ظهر نجوم العمل منقسمون إلى جزئين، بعضهم وقف حول الأريكة وآخرون جلسوا عليها.

ولاحظ الجمهور أن البوستر يتشابه لحد كبير بالبوستر الدعائي لفيلم "أصحاب ولا أعز" الذي عرض على منصة "نيتفلكس" العالمية، والذي يظهر فيه أبطال العمل مثل إياد نصار، ومنى زكي، ونادين لبكي، وجورج خباز جالسين على الأريكة، بينما وقف كل من عادل كرم، وفؤاد يمين وديامان بو عبّود خلفهم.

ولفتت الطابع العام لألوان البوستر انتباه المتابعين، حيث استخدمت فيه ألوان باهتة.





أحداث مسلسل "مكتوب عليا"



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يلتقي "جلال"، الذي يُجسد دوره أكرم حسني، أحد العجائز الذي يمسح على يده بمادة مسحورة، ليتفاجئ أن يده مكتوب عليها الأحداث اليومية التي سيمر بها؛ فيجد نفسه قد وقع في ورطة بعد اكتشافه أمور خطيرة ستقع له.



أبطال مسلسل "مكتوب عليا"



المسلسل من بطولة كل من: أكرم حسني، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، ومحمد طعيمة، وهلا رشدي وإسماعيل فرغلي، وأشرف على إخراج العمل خالد الحلفاوي وتأليفه إيهاب بليبل.

بوستر مسلسل "راجعين يا هوى"





طرح صناع العمل البوستر الرسمي للمسلسل الذي يظهر فيه النجوم واقفين إلى جانب بعضهم البعض أمام مكتبة ضخمة يرتدي بعضهم ألوان مبهجة وملفتة، بينما يترأسهم النجم خالد الصاوي ببدلته السوداء القاتمة. ولاحظ الجمهور الشبه الكبير والواضح بينه وبين البوستر الرسمي لفيلم "Knives Out" الذي يظهر فيه بطل العمل كريستوفر بلامر يترأس الجميع بجلوسه على كرسي ومتأنِّقًا ببدلته السوداء، بينما يحيطه الجميع بأزيائهم المبهجة.

كما أن خلفية بوستر "Knives Out" جاءت على شكل مكتبة ضخمة مليئة برفوف الكتب.

أحداث مسلسل "راجعين يا هوى"



يذكر أن المسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي للكاتب أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية الرومانسسية، حيث يتتبع قصة رجل الأعمال "بليغ أبو الهنا"، الذي يجسد شخصيته النجم خالد النبوي، الذي عاش في الخارج لفترة طويلة ليقرر العودة إلى وطنه مصر مُثقلًا بالديون التي تراكمت عليه بسبب الخسائر التجارية التي وقعت له خلال تواجده في أوروبا.

وبسبب حالته المادية المتدهورة، يضطر للبحث عن ميراثه واستعادته من ورثة أخيه المتوفى، فتتصاعد الأحداث وتزداد حدة الخلافات بسبب مشاعر الغيرة والكراهية التي تشتعل لرغبة "بليغ أبو الهنا" بالحصول على حقه، إلَّا أن الأخير تتغير أهدافه لتنصب نحو محاولة لم شمل العائلة.

وعلى الجانب الرومانسي من القصة، يدخل "أبو الهنا" بتجربة عاطفية مع فتاة تدعى "ماجي"، إلَّا أن قصة حبه القديمه مع "فريدة" تستيقظ من جديد، حينها تبدأ صراعاته مع مشاعره.



أبطال مسلسل "راجعين يا هوى"

يشارك في بطولة العمل كل من: خالد النبوي، وفاء عامر، وأنوشكا، وهنا شيحة، وأحمد داش، ومصطفى درويش، وأحمد وخالد صالح، وغيرهم.



