بوست مالون يقدّم حفلاً في الإمارات بمناسبة اليوم الوطني.. إليك التفاصيل

أعلنت الشركة الترفيهية الامارتية "فلاش" عن استضافة النجم الهوليوودي العالمي "بوست مالون" وذلك في حفل خاص بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي الذي يصادف في شهر ديسمبر المقبل.

تفاصيل حفل بوست مالون بمناسبة العيد الوطني الإماراتي

من المقرر أن يحيي مغني الراب الأمريكي وكاتب الأغني "بوست مالون" حفلاً مميّزاً وذلك في تاريخ 3 ديسمبر المقبل خاصاً في حديقة الاتحاد الوطني، بمناسبة العيد الوطني الإماراتي.

وسيؤدي النجم العالمي مجموعة من أشهر أغانيه خلال الحفل الغنائي بالإضافة الى أنه سيقوم باختيار أغاني من ألبومه الأخير والذي يحمل اسم Twelve Carat Toothache.

تعليق بوست مالون على حفله في الامارات

كشف الفنان العالمي عن سعادته بإقامة حفله الغنائي الخاص في الامارات فقال عبر حساباته في السوشال ميديا: "يسعدني أن أعود مرة أخرى لتقديم العروض الغنائية أما الجمهور في أبو ظبي".

وتابع النجم العالمي مالون في تعليقه: "لقد اظهر الجمهور حماس كبير لي في حفلي الأخير وأتطلع لتقديم أداء مميّز للغاية والحضور اكثر الى الشرق الأوسط، بحفل كبير ومميّز".

نبذة عن النجم مالون

يبلغ المغني العالمي مالون 27 عاماً وقد حصل على المركز الثامن من ضمن أكثر الفنانين مبيعاً رقمياً وهو يعدّ أنماط الهيب هوب والآر أند بي.

ويعتبر من أبرز النجوم الشباب الذين يملكون قاعدة جماهيرية واسعة جدًا حول العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص، وعبر الجمهور في الإمارات عن حماستهم لهذا الحفل.