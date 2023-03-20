بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الإسبانية (فيديو)

احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بعيد ميلادها الـ59 في دبي رفقة صديقاتها من الوسط الفني، في أجواء اتخذت الطابع الإسباني الحماسي.

بوسي تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الإسبانية

وأقيم حفل عيد الميلاد في منزل صديقتها منال الخياط بمدينة دبي، بتواجد العديد ممن صديقاتها المقربات ونجمات الفن من بينهن نبيلة عبيد، وإيناس الدغيدي، وسوسن بدر، وشذى حسون، وصفية العمري وغيرهن ممن ارتدين فساتين "فلامينجو" ملونة خاصة بغجريات إسبانيا، وتزيَّن بالورود الحمراء.

إطلالة بوسي شلبي في عيد ميلادها

واختارت بوسي التألق بفستان أسود مرقَّط بالأبيض، تميَّز بقصة الـ"وان شولدر"، في حين أسدلت على ظهرها وشاحًا من الساتان تميَّز بطبعة الورود الملونة، في حين اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومزينة بورود حمراء.

كعكة عيد ميلاد بوسي

ولفتت كعكة عيد الميلاد الأنظار، حيث تألَّفت من عدة طبقات جاءت باللون الأبيض المُزيَّن بزخارف باللون الأسود، في حين زيِّن براقصة سالسا ترتدي فستانًا أحمرًا.



