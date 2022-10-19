بيان عاجل من محامي شيرين عبد الوهاب و عائلتها لحماية ابنتيها

أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، بشأن تداول العديد من الأخبار عن موكلته في أزمتها الأخيرة.

وقال البيان:(حرصا على الأخبار المنتشرة مع استمرار التحقيق في النيابة العامة، وحرصًا على شعور ابنتيها من هذه المهزلة بشكل عام، وأنها أصبحت مادة دسمة للإعلام، سوف أتقدم بطلب لسيادة النائب العام غدًا بمنع نشر أي أخبار حول هذه القضية حتى انتهاء التحقيقات، مطالبا سيادته بمعاقبة من يخالف ذلك).

بدورها كانت أسرة شيرين عبد الوهاب أصدرت بيانا طالبوا من خلاله عدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.