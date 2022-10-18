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سمية الخشاب تكشف عن رأيها بأزمة شيرين عبد الوهاب بهذه التغريدة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:53
سمية الخشاب
سمية الخشاب

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن دعمها للفنانة شيرين عبد الوهاب في الأزمة التي تمر بها حاليا.

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ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها على موقع (توتير) صورتها مع شيرين، وكتبت : (حبيبتي شيرين، ربنا يقويكي، حاسه بيكي وعارفه انتي بتمري بايه اكتر من اي حد، ربنا يقومك بالسلامه عشان اللي مريتي به في السنين الاخيره مفيش بني ادم يقدر يستحمله، طيبه القلب ساعات بتبقي ابتلاء اكتر من انها نعمه).

و تتشغل سمية الخشاب في تصوير فيلمها الجديد (التاروت) . وفيلم (التاروت) يشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي ، ومحمد عز، ويحل كل من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح و سعيد يحيى ضيوف شرف بالفيلم، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

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كلمات دالة:سمية الخشابشيرين عبد الوهاب

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