بيرجوزار كوريل بالمايوه خلال الأشهر الأخيرة من حملها إلى جانب زوجها خالد أرغنش!

تداولت الصحافة التركية صُورة الممثلة بيرجوزار كوريل إلى جانب زوجها الممثل خالد أرغنش وطفليها أثناء قضائهما الإجازة على أحد الشواطئ التركية.

بيرجوزار كوريل ظهرت في أشهر الحمل الأخيرة وهي ترتدي مايوه السباحة وتستمتع بالأجواء الصيفية بوجود أصدقاء العائلة ايضاً. البعض انتقد ظهور بيرجوزار بالمايوه خاصةً مع الوزن الزائد إلا أن ذلك لا يهمها أبداً إذ سبق وتعرضت لإنتقادات لاذعة منذ أشهر بعد تداول صُور لها بوزن زائد أثناء تواجدها على يخت بحري واكتفت وقتها بمشاركة الصُور بشكل مستمر عبر حسابها في انستقرام.

كوريل كانت قد أقامت حفلة صغيرة لكشف جنس المولود وأعلنت أنها تنتظر فتاة، وشاركت الخبر من خلال مجموعة من الصور إلى جانب أصدقائها الذين حضروا الحفل وعلقت بـ " نرجو أن يكون لدينا عائلة كبيرة وأطفال أصحاء وسعداء ..نحن بانتظار فتاة وبغض النظر عن مدى رغبتنا طغت سعادة ابنتنا علينا جميعًا قبل أن يكبر هان".

يذكر أن الممثلة تزوجت عام 2009، ورزقت بطفلها الأول عام 2010 وأطلقا عليه اسم "علي" ومن بعدها رزق الثنائي بطفلهما الثاني عام 2020 وأطلقا عليه إسم "هان"، أما آخر أعمالها فكان فيلم "حب واحد وحياتان" عام 2019 والذي جمعها بالممثل التركي " إنجين أكيورك" المعروف بشخصية "كريم" من مسلسل "فاطمة"، وتدور قصة العمل حول شاب يتقاطع طريقه مع عدة خيارات عاطفية، ليصبح حائرًا بين اختيار حب عابر، وحب حقيقي سيدوم للأبد، بلا أدنى فكرة أي الخيارين هو الصواب.

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