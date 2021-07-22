هيا الشعيبي تصدم الجميع بهذا التصرف ضد إلهام الفضالة!

شاركت الممثلة هيا الشعيبي فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي في سناب شات من بعد الضجة الكبيرة التي رافقتها خلال الأيام القليلة السابقة.

هيا بالفيديو تحدثت عن مسامحتها لجميع من تكلم وظلمها، واعتبر الأغلب أن الكلام موجه لـ إلهام الفضالة من بعد سلسلة الخلافات بينهما والتي كانت قد بدأت بتصريحات غير مباشرة.

بداية خلاف هيا الشعيبي و إلهام الفضالة !

الخلاف بينهما كان قد بدأ بعد أن ظهرت الهام الفضالة ببرنامج "كشف حساب" مع مي العيدان، وقالت أن سبب عدم ذهابها لزيارة هيا الشعيبي هو بعد المكان عنها، وقالت أنها لم تذهب لزيارة الأخيرة إلا مرات معدودة، كما أنها لا ترغب تصوير تفاصيل حياتها. وردت هيا الشعيبي على هذه التصريحات بدورها وقالت: "اللي يحبك يدل خدك".

ومن بعدها نشرت إلهام الفضالة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، وقالت فيه " مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام." وأضافت: " مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لاني انا عارفة نفسي وعارفة الهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول."..كما أردفت الهام الفضالة: "ولا اغش ولا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت ويكذب.. هذه مو صداقة."

جريمة قتل بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة!

الناقد أبو طلال الحمراني كشف أمور مخفية في علاقة الثنائي ما بين جريمة قتل قديمة وعملية إبتزاز ودخول السجن. أبو طلال بدأ بالتلميح إلا أن هيا كانت تيتز إلهام طوال الفترة الماضية أو بالأحرى خلال فترة صداقتهما التي امتدت لـ سنوات، وتابع أن الأمر بدأ بجريمة قتل عام 2003 والتي بأثرها تم سجن والدة إلهام الفضالة بعد أن تسببت بمقتل عسكري يحمل الجنسية العُمانية.

الصدفة لعبت دورها، إذ أنه تم إعتقال هيا الشعيبي منذ حوالي الـ 10 سنوات بتهمة مقاومة رجال الأمن لتتعرف على والدة إلهام داخل السجن الذي جمعهما وتروي لها القصة كاملة منذ البداية. الناقد تابع ان الشعيبي استغلت هذه النقطة وابتزت إلهام طوال فترة علاقتهما وأجبرتها على البقاء بقربها.

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