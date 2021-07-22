مي حلمي تطلق التصريح الأول عن خطوبتها من حسن شاكوش!

أطلقت الإعلامية المصرية مي حلمي التصريح الأول حول خطوبتها من الفنان الشعبي حسن شاكوش من بعد أن ظهرا معاً يداً بيد.

تصريح مي جاء فيه التالي "خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي، عندي إعلان مع حد من زمايلي بردوا، هصحى من النوم ألاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول...ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين.. نهدي بقى الأخبار والإشاعات، بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو أنا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني".

وبذلك تكون مي قد نفت موضوع الخطوبة تماماً، إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تعيش علاقة عاطفية مع أحدهم كما كانت قد كشفت مؤخراً من دون التطرق إلى التفاصيل.

قصة انفصال محمد رشاد و مي حلمي

يذكر أن محمد رشاد كان قد أعلن انفصاله عن مي بمنشور شاركه عبر حسابه في انستجرام جاء فيه أنه طلق مي لـ 3 مرات ولن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع، وبعد أيام قام بحذف المنشور بسبب الهجوم والانتقادات التي تلقتها مي وأضاف أنه من أجل مشاعرها قام بحذف المنشور، كما أنه قام بإلغاء متابعة مي حلمي على إنستغرام، كما حذف كل الصور التي تجمعهما معًا منذ تعارفهما.

يذكر أن علاقة محمد ومي كانت مثيرة للجدل منذ يوم الزفاف، إذ أنه غادر حفل الزفاف قبل أن يدخلا الصالة بسبب خلاف نشب بينهما بعد أن كانت الشرارة الأولى بين أهلهما، وتم إلغاء الحفل وتبرير الأمر للضيوف بأن حالة وفاة قد حدثت، إلا أنه قد كشف لاحقاً أن مي شتمت خاله الذي كان متواجداً معهم لذلك قرر مغادرة الحفل قبل أن يبدأ.

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