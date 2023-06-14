بيرين سات بإطلالة عاريّة في حفل EllE Style .. فستان من الشبك كشف عن جسدها

حضر العديد من نجوم ونجمات تركيا الى مهرجان حفل توزيع جوائز Elle Style الذي أقيم يوم أمس، وهو المهرجان الذي تقيمه مجلة EllE في كل عام في اسطنبول ويشارك به مجموعة كبيرة من نجوم تركيا.

بيرين سات تثير الجدل بإطلالتها العارية



أثارت النجمة التركية "بيرين سات" جدلًا كبيرًا لحظة وصولها الى مهرجان EllE رفقة زوجها النان كنان دوغلوا، وحرصا الثنائي على البقاء جنبًا إلى جنب على السجادة الحمرء طوال الحفل.

ولفتت سات الأنظار اليها بإطلالتها الجريئة جدًا والصادمة حيث ارتدت فستان من قماش الشبك باللون البيج، دون أي بطانة أسفله، وكشف الفستان عن تفاصيل جسدها، واكملت جرأة إطلالتها بالقصة المفتوحة من ناحية الصدر.

واعتمدت سات تسريحة الكعكة لشعرها، مع مكياج بسيط، فيما لم تخلو إطلالة زوجها من إثارة الجدل، وختار هو الآخر "اللون البيج" مرتديًا بدلة، بدون قميص أسفلها، وثنى الأكمام.

وكان اللافت ارتدائه حذاء باللون الأبيض جاء "بكعب عالي"، كما اعتمدت تسريحة شعر غريبة وارتدى نظارات شمس.

وأثارت إطلالة الثنائي العديد من التعليقات لا سيما فستان بيرين نظرًا لجرأته الكبيرة/ حيث علق الجمهور أنه أظهر جسده بالكامل، وانها جريئة بشغل مبالغ فيه.

بيرين سات تتجّه نحو الغناء



وخلال وقت سابق وفي خبر صادم أعلنت النجمة التركية "بيرين سات" عن توجهها نحو الغناء فكشفت عن صدور أول ألبوم موسيقي لها باللغة الانجليزية، وأنها تنتظر الوقت المناسب لإصداره.