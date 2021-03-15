بمناسبة عيد الأم.. نجمات تركيات خطفن الأنظار مع أطفالهن

يحتفل العالم بـ 21 مارس من كل عام في عيد الأم، وهو احتفال تكريمي للأم لما تقدمه لأبنائها والمجتمع من عطاء ومحبة. ويختلف الاحتفال بهذا اليوم من مكان لآخر، فمنهم من يحضر الهدايا، وآخر يحضر الغذاء بدلًا من والدته.

إليكم نجمات تركيات خطفن الأنظار مع أبنائهن:

هازال كايا

لُقبت الممثلة التركية "هازال كايا" بأجمل حامل لما تعرضت له من تنمر في تلك الفترة بسبب زيادة وزنها أثناء حملها بابنها الأول "فكرت علي" من زوجها الفنان التركي "علي أتاي".

وضعت هازال ابنها "فيكو" بـ 18 نوفيمبر 2019، وما انشرت صوره عندما بلغ عمره عدة أشهر حتى اختلف الجمهور "من يشبه فيكو والده أما والدته". إلا أنهم اجتمعوا على لطافته.



فهرية أفجان

أصبحت فهرية أم في شهر أبريل من عام 2019 من زوجها الممثل "بوراك أوزجفيت" وأطلقا عليه اسم "كاران". بدأ ظهور بصور مسربة تلطقتها كاميرات البابارتزي.

قررت فهرية أن تحتفي بأمومتها من خلال الابتعاد عن التمثيل لفترة قاربت السنتين (حتى اللحظة) خاصة مع انتشار فيروس كورونا، والاعتناء بابنها الذي خطف الأنظار مع أول ظهور له فهو ابن ممثلة جميلة وممثل وسيم.

مريم اوزرلي

الممثلة التركية مريم أوزرلي أصبحت أم للمرة الثانية في بداية هذا العام، إلا أن حملها الثاني كان قد أثار جدلًا كبيرًا ذلك لأن ابنتها "لي لي" جاءت بدون زواج، وحتى دون إعلانها عن هوية الأب.

يذكر أنها رُزقت بطفلتها الاولى منذ 7 سنوات والتي أطلقت عليها اسم "لارا". وقد شاركت الجمهور جلسة تصوير تجمعها مع ابنتيه عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

بيرجوزار كوريل

استقبلت الممثل التركية " بيرجوزار كوريل" زوجة نجم حريم لسلطان "خالد أرغنتش" ابنها الثاني "هان" بعد 10 سنوات من انجابها لابنها الأول "علي".

وقد تعرضت كزميلاتها للتنمر بعد الولادة بسبب زيادة وزنها إلا أنها تعاملت مع الأمر بطريقة ذكية، فقد نشرت صورة لها بعد 4 أشهر من الولادة وعلقت عليها "تم القبض على بيرجوزار كوريل في البيكيني! لفتت الممثلة الشهيرة بيرجوزار كوريل الانتباه إلى وزنها الزائدة! حالة زيادة الوزن للممثل الشهير الذي أنجب طفله الثاني منذ 4 أشهر لم تمر مرور الكرام".

وأضافت: "جهود الاختباء التي قامت بها بيرجوزار كوريل ، التي لوحظ أنها لا تزال غير قادرة على التخلص من وزنها عند الولادة ، لم تنجح. أثارت هذه الصورة لبرجوزار كوريل، التي جذبت الانتباه بالوزن والسيلوليت الذي اكتسبته بعد الولادة، الدهشة".

غمزة أرتشيل

اشتهرت غمزة شقيقة الممثلة هاندا ارتشيل بسبب شقيقتها وابنتها "مافي" تظهر دائمًا مع خالتها هاندا. واستطاعت "مافي" أن تكسب قلب الجمهور بلطفتها وحركاتها العفوية.

في نهاية هذا المقال لا يسعنا إلا أن نتذكر المغربية ايمان الباني زوجة الممثلة مراد يلدرم التي أجهضت 5 مرات.و تنمنى لها ولكل شخض أن ينعم بشعور الأمومة.

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