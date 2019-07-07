بيع 42 ألف نسخة من كتاب الفنانة شيما شوباصي بعد طلاقها من زوجها الشهير أوجون ايلاج

بعد طلاق الفنانة شيما شوباصي من زوجها الشهير اوجون ايلاج، أصدرت كتابا تتحدث فيه عن حياتها الشخصية بعنوان (فقط شيما)، والذي تم بيع منه ٤٢ ألف نسخة في وقت قصير .

تتحدث الفنانة داخل الكتاب عن حياتها الشخصية والظروف التي مرت بها أثناء عملها الفني واعتزازها بنفسها وكيف حققت الشهرة في وقت قصير .

وبحسب التقارير، بدأت شيما في طبع النسخة الثانية من الكتاب بعد نفاد الكمية من النسخة الأولى، وقد هنأها الكثير من أصدقائها في الوسط الفني وأيضا من الجماهير على نجاح الكتاب .

يُذكر أن الفنان أوجون إيلاج قال في أخر ظهور له عبر شاشة التلفزيون التركية إنه يرغب في العودة إلي زوجته الفنانة شيما، وقد أرسل لها وسيطاً يخبرها بأنه يريد العودة لها، ولكنها رفضت.

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