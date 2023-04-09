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بيكيه يتجرع كأس الخيانة.. وحبيبته الجديدة على علاقة مع غوارديولا

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 09:08
شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

يقولون أن "الدنيا دوارة"، فأفعالك الخاطئة قد تنقلب عليك في أيِّ لحظة، وهذا ما جرى للاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه الذي ذاق من ذات كأس الخيانة الذي تجرعته حبيبته السابقة النجمة الكولومبية شاكيرا.

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جيرارد بيكيه يتعرض للخيانة

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد إقدام "كلارا"، حبيبة بيكيه الجديدة، على خيانته مع مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إذ أنهما كانا على علاقة سرية تزامنًا مع فترة مواعدتها بيكيه.

وحول طريقة تعرفها بالمدرب، أوضح أن "كلارا" توجهت للمدرسة التي ترتادها ابنة غوارديولا، وكوَّنت معها صداقة لحين استطاعت الانخراط في علاقة مع والدها.

بيكيه

وأشير إلى أن علاقة الشابة الشقراء بالمدرب غوارديولا جاءت كردٍ على خيانة بيكيه لها مع محامية شابة من وراء ظهرها.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الأخبار، متشمتين ببكيه وساخرين من علاقته، فكتبت إحداهن: "يمتلك بيب غوارديولا تكتيكات رائعة سواء في كرة القدم أو في الكارما".

وأضافت أخرى: ""امرأة مثلك" كم من المؤلم أنها مع مدربك. ما هو مستحق هو مستحق ".

 

كلمات دالة:شاكيرا

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