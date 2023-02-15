بيكيه يستفزّ شاكيرا بحبيبته الجديدة.. والأخيرة تهدد بالقتل

يستمرّ الثنائي الشهير لاعب كرة القدم السابق "جيرارد بيكيه" وحبيبته المغنية "شاكيرا" في تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين الاخبار منذ اعلان انفصالهما عن بعضهما قبل ما يقارب الـ شهرين.

وبالرغم من ان شاكيرا وبيكيه لم يعلنا بشكل رسمي عن الاسباب الرئيسية التي أدّت الى انفصالهما، إلا ان جميع المعطيات تؤكّد بأن بيكيه قام بخيانة شاكيرا مع فتاة تصغره بـ 20 عاماً.

استفزاز بيكيه لـ شاكيرا وردّ الاخيرة عليه

ولم يكتفي بيكيه بخيانة النجمة العالمية والانفصال عنها بل بقي الثنائي في حالة من الاستنفار بعد الانفصال حيث كانت هناك العديد من المشاكل حول حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات.

كما ان النجمة الكولومبية بدأت بالهجوم على بيكيه وقامت باصدار اغنية تتحدّث فيها عنه، بالاضافة الى ازعاج والدته التي تسكن بجوارها في اسبانيا.

ويحاول بيكيه استفزاز مشاعر حبيبته السابقة، حيث نشر الاخير صورة له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" رفقة حبيبته الجديدة وعلّق عليها بقوله: "حبيبتي تختار لي ملابسي".

وجاء ردّ النجمة الكولومبية على رسالة الاستفزاز من بيكيه سريعًا، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها على "إنستغرام" وظهرت فيه وهي تقوم بأعمالها المنزلية وتمسح الأرض بينما كانت تغني اغنية كلماتها: "قد أقتل حبيبي السابق ليست أفضل فكرة وأقتل حبيبته الجديدة بعده، كيف وصلت لهذا الحال؟ قد أقتله بالرغم من أنني ما زلت أحبه وأفضّل أن أكون بالسجن على أن أبقى وحيدة".

انفصال بيكيه وشاكيرا

يشار بان شاكيرا وبيكيه بقيا على علاقة رومانسية لمدّة عشر سنوات حيث انهما لديهما طفلان، وشغلت علاقة الثنائي الجمهور بسبب فارق العمر الكبير بينهما.

وتعرّف الثنائي على بعضهما خلال احتفال كأس العالم في افريقيا عام 2010 عندما شارك بيكيه في الفيديو كليب أغنية شاكيرا "واكا واكا".