بينهم السقا وعمرو دياب..مشاهير مهدوا الطريق إلى أبنائهم لاقتحام الفن بشتى أنواعه

اقتحم بعض أبناء المشاهير، الفن في مجالات مختلفة، من تمثيل وغناء وإخراج، خلال الآونة الأخيرة، بعد إحساس أبائهم النجوم بوجود موهبة حقيقية لديهم تمكنهم من النجاح في المجال، دون الاعتماد على اسم ذويه الشهير في الوصول إلى أبواب الفن، التي يحكم فيها الجمهور دون النظر إلى صلة القرابة.

وترصد لكم "البوابة" أبرز هولاء النجوم الشباب الذين سيكون لهم مستقبل كبير في المجال الفني الفترة المقبلة.

عبدالله عمرو دياب

طرح مؤخرًا نجل الفنان الهضبة عمرو دياب أغنية له مستكملا مسيرة والده الفنية فى الغناء، وقام الهضبة بنشر لينك الأغنية الإنجليزية، وعلق: "أهنئ ابني عبد الله وأصدقاءه بأول أغنية فردية لهم، استمروا يا شباب".

ياسين أحمد السقا

تداول موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أخبار عن مشاركة نجل الفنان أحمد السقا فى التمثيل عن طريق المشاركة في بطولة فيلم يتكلم عن الاكتئاب، كما ظهر عدد كبير من الفنانين داعمين لياسين السقا، ولفيلمه الجديد منهم يسرا وهند صبري ومروان حامد ومحمد رمضان ووالده أحمد السقا.

مريم عامر منيب

ظهرت حديثًا ابنة الراحل عامر منيب بأغنيتها "عامل ايه في حياتك" التى أدتها مستعينة فيها بأغنية لوالدها فظهرت كأنه دويتو، وقالت مريم إن والدتها هي من فكرت في هذه الأغنية واقترحتها عليها بعد اكتشافها قوة صوتها، وأن هدفها الأول هو عمل شئ مميز لوالدها الراحل عامر منيب.

كما أن هناك أخبار أن مريم وأختها نور ستشاركان فى فيلم ياسين أحمد السقا الجديد.

تيام مصطفى قمر

هو ممثل شاب شارك في التمثيل فى عدة أفلام منذ صغره مع والده مثل فيلم "قلب جريء" وفيلم "بحبك وأنا كمان" وشارك فى فيلمه الجديد "فين قلبي" وشارك أيضا في عدة مسلسلات منها: "ليالي الحلمية الجزء السادس" و" أبو البنات" و" أهو دا اللى صار"، ويستعد لمشاركة والده البطولة في فيلم "حريم كريم 2".

عادل رامي إمام

حفيد الزعيم عادل إمام يخوض أول تجربة له في مجال الإخراج من خلال الفيلم القصير "انحدار"، وهو مشروع للجامعة واستعان بصديقه من المدرسة ليمثل فيه، كما ساعده شقيقه فى إخراج الفيلم الذي استغرق يومين.

فيما كان الفنان عادل إمام هو الداعم الأكبر له فقد علمه الثقة بالنفس والتواضع مع الناس حتى يكون محبوبا.

لي لي أحمد حلمي

هى ابنة الفنان الكوميدي أحمد حلمى والممثلة منى ذكي، وقد ظهرت وعرفت بموهبتها فى الرسم، كاشفة أن والدها حلمي يرسم أيضا في المنزل، ويشجعها على الاستمرار في تنمية موهبتها، وأن والدها عرض عليها فكرة بيع لوحاتها وذلك لتنمية موهبتها إلا أنها رفضت في البداية، وفي النهاية اقتنعت بوجهة نظره.

ومن ناحيته، قال الناقد الفني المصري، محمد الزلباني، إن اقتحام أبناء النجوم والمشاهير عالم الفن من أبوابه المختلفة ليس عيبًا، إذا امتلك هذا الشاب موهبة حقيقية تجعله محط أنظار الملايين من الجماهير الذين سيحددون مستواه الفني.

وأضاف الزلباني، لـ"البوابة"، أنه يتوقع نجاح ياسين السقا ولمعان نجمه عن باقي النجوم الشباب من أبناء المشاهير، الذين دخلوا المجال قريبا، مبررا توقعه أنه بسبب تقارب الشبه بين الابن والأب، بل يزيد عنه في الجثمان، ما يجعله يرث حب الملايين لوالده، وهو ما حدث مع محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام.

وأوضح الناقد المصري، أن اختيار بعض هولاء النجوم الشباب لأعمال فنية قصيرة سيدعم نجاحهم، ويظهره، كون المشاهد يريد مقطعا قصيرا لنجم جديد حتى يقيمه بدون أن يتعجل في الحكم عليه.

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