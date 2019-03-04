بينهم "الفخراني" ويسرا.. هل يؤثر غياب هؤلاء النجوم على نسب المشاهدة في رمضان 2019؟

خاص - البوابة

ينتظر محبو ومتابعو الدراما الرمضانية المصرية كل عام، مشاهدة نجومهم المفضلين الذين يحرصون على تقديم أعمال فنية سنويًا وبصفة منتظمة، بينما يأتي عام 2019 ليشكل ظاهرة جديدة، تتمثل في غياب عدد من نجوم الصف الأول.

وفي ظل قرارات تخفيض الأجور وتقليل عدد المسلسلات الدرامية في الموسم الواحد، بجانب الاقتصار على نجوم بعينهم واحتكار العملية الإنتاجية على تكتل بعينه، رأى عدد من النجوم ضرورة الابتعاد عن الموسم الرمضاني هذا العام.

"البوابة" يرصد في هذا التقرير، أبرز النجوم الغائبين عن الموسم الرمضاني المقرر أن ينطلق بعد شهرين تقريبًا، ومدى تأثير هذا الغياب على نسب المشاهدة وفقًا لآراء نقاد وخبراء في المجال الفني.

يحيى الفخراني:

قرر النجم المصري الكبير يحيى الفخراني، الغياب عن جمهوره في رمضان المقبل، بعدما توقف التحضير لمسلسله الجديد، في ظل احتياجه لتحضيرات كبيرة وميزانية ضخمة.

وكان الفخراني من أبرز المشاركين في رمضان الماضي بمسلسل "بالحجم العائلي".

نيللي كريم

تعتبر النجمة المصرية نيللي كريم، ضيفة دائمة على الجمهور الرمضاني في السنوات السبع الأخيرة، حتى أصبح الجمهور في حالة انتظار لها كل موسم.

واستطاعت نيللي، تغيير جلدها في رمضان الماضي من خلال تقديم شخصية بعيدة عن "النكد" - كما اعتادت في أعمالها السابقة - في مسلسل "اختفاء"، إلا أنها هذا العام قررت الغياب عن الموسم الرمضاني.

ويأتي قرار نيللي وسط ترجيحات بلحاق مسلسلها المنتظر "النصابين"، بالموسم الرمضاني، رغم تأخر بدء تصويره.

عمرو يوسف

يعتمد الفنان المصري عمرو يوسف، على "تيمة" معينة في أعماله الرمضانية، إذ يختار سيناريو بعناية ويرافقه "فريق عمل" متميز، وهو ما ظهر طوال مشواره في السنوات الماضية على مستوى السينما والتلفزيون.

ورغم تعاقد عمرو يوسف على مسلسل لرمضان المقبل وإعلان الشركة المنتجة عن بدء التحضيرات وبعض تفاصيل دوره إذ يجسد شخصية "ضابط شرطة"، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن خوض التجربة، معللة الأمر بأن المسلسل يحتاج تحضيرات كبيرة، مما لا يتناسب مع ضيق الوقت قبل انطلاق ماراثون دراما رمضان.

وفور علم عمرو يوسف بأمر تأجيل تصوير المسلسل، بدأ في التحضير لعدد من الأعمال السينمائية منها: "أولاد رزق 2، سري للغاية".

يسرا

لا يختلف اثنان على نجومية وجماهيرية النجمة المصرية الكبيرة يسرا، حيث استطاعت أن تفرض نفسها على موسم رمضان بعد نجاحات متعددة في السينما المصرية، في مشوار فني امتد 20 عامًا.

ولكنها قررت الغياب عن الموسم المقبل نظرًا للتحضيرات الكثيرة التي يحتاجها العمل، الذي لم يتم الإعلان عن تفاصيله، رغم تواجدها في السنوات الأخيرة والتي حققت خلالها نجاحات متعددة.

هند صبري

واجهت الشركة المنتجة لمسلسل النجمة التونسية هند صبري، أزمة مادية، أدت إلى عدم استكمال التحضيرات الخاصة بالعمل.

وبذلك، تسجل هند غيابها للموسم الثاني حيث يعد آخر ظهور لها عام 2017 من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا".

أكرم حسني

ظنّ البعض أن الفنان الكوميدي المصري أكرم حسني سيسير بخطى ثابتة نحو الظهور الرمضاني كل موسم، إلا أنه أوقف التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "اسمه إيه".

ولم يستغل الفنان المصري نجاحه الكبير في مسلسل "الوصية"، الذي أدخله عالم السينما من أوسع أبوابها من خلال فيلم "البدلة"، مع النجم المصري تامر حسني، ليكتفي بالظهور كضيف شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.

غادة عبدالرازق

تعتبر الفنانة غادة عبد الرازق، من أبرز النجمات اللاتي أصابهن التردد بين الحضور والغياب عن موسم رمضان المقبل، إلا أنها حسمت الأمر بالغياب، لعدم بدءها تصوير مسلسلها الجديد.

وكانت غادة قد صرحت في وقت سابق بأنها تريد الحصول على راحة من دراما رمضان، علمًا بأن آخر ظهور لها كان مسلسل "ضد مجهول"، الذي عُرض الموسم الماضي.

ظافر العابدين

عرف الجمهور المصري الفنان التونسي ظافر العابدين، من خلال ظهوره في مسلسل "تحت السيطرة" مع نيللي كريم ومسلسل "حلاوة الدنيا"، مع هند صبري، وقبلهما عدة مسلسلات أدخلته قلوب المشاهدين.

ورغم النجاح الكبير الذي حققه في مسلسله "ليالي أوجيني" الذي عُرض في رمضان الماضي إلا أنه قرر الابتعاد عن الموسم الرمضاني المقبل.

ليلى علوي

تعد النجمة المصرية ليلى علوي، من أبرز نجمات مصر على مدار سنوات عديدة، إلا أنها قررت الغياب للعام الثالث على التوالي، رغم نجاحها في مسلسل "هي ودافنشي"، الذي عُرض الموسم الماضي مع النجم خالد الصاوي.

وعللت ليلى علوي، غيابها، بعدم وجود سيناريو مميز يجعلها تقرر العودة.

كيف يرى النقاد وخبراء الفن غياب هؤلاء النجوم عن دراما رمضان؟

قالت الناقدة المصرية ماجدة موريس في تصريح لـ"البوابة"، إن موسم رمضان المقبل شهد تذبذبًا كبيرًا، خاصة أن الدولة تريد وضع النقاط على الحروف في مسألة تخفيض الأجور وإنقاذ الفضائيات المصرية من حالة الإفلاس التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن غياب هؤلاء النجوم لن يؤثر على نسبة المشاهدة بقدر تأثيره على الصناعة ككل، لأن توقف التحضير لعدد من المسلسلات وغياب النجوم أثر أيضًا على العاملين وراء الكواليس الذين لن يجدوا عملًا ويعتمدون على موسم رمضان لكسب المال.

ولفتت الناقدة المصرية في حديثها لـ"البوابة"، إلى أن موسم رمضان المقبل لن يتأثر بهذا الغياب خاصة أنه تم فتح مواسم أخرى، ففي الفترة الحالية على سبيل المثال يُعرض عدد من المسلسلات منها: "أبو العروسة 2، طلعت روحي، كارمن، وأهو ده اللي صار".

من جانبه قال الناقد المصري نادر عدلي، لـ"البوابة"، إن نسب المشاهدة في رمضان المقبل ستتأثر مع بعض النجوم وليس كلهم، مضيفًا: "بدون ذكر أسماء لأحد، فإن ما يحدث في صالح صناعة الدراما بشكل كبير وما يعيب تقنين الموسم هو التكتلات الإنتاجية والاحتكار ووجود نظام الشليلة".

وأشار الناقد المصري إلى أن الفضائيات المصرية باتت معروفة، وتبقى نسب المشاهدة يحددها النجم لأن الجمهور يذهب لمن يحب من نجومه أيًا كان، وما سيجعل الموسم ثريًا أنه فتح الباب لتواجد مواسم أخرى كي يظل النجم متواصلًا مع جمهوره على مدار العام.

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