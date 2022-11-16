بيونسيه تحقق رقم قياسي في ترشيحات جوائز غرامي لهذا العام

أعلنت الحسابات الرسمية الخاصة بـ جوائز غرامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن القائمة الرسمية للمرّشحين للجوائز لعام 2023، حيث أشعلت القائمة التحدّي والمنافسات بين النجوم على الجوائز.

تفاصيل قائمة المرّشحين الخاصة بـ جوائز غرامي

تتطلع النجمة العالمية "أديل" لـ الحصول على لقبها الثالث من جائزة غرامي وذلك بعد أن حصدت جائزة Song of the Year خلال عامي 2012 و 2017، حيث تم ترشيحها 4 مرات.

أما النجمة العالمية تايلور سويفت فقد رُشّحت لجائزة أغنية العام 6 مرات، حيث أنها لم تفز بجائزة غرامي من قبل أبداً بالرغم من ترشيحها لها سابقًا، ويأمل جمهورها ان تتمكن سويفت من حصد الجائزة هذا العام.

🎉 Congratulations to all the 65th #GRAMMYs Nominees!



🎶 Read the full nominees list: https://t.co/6ll8jAXMrz



👀 Watch the 65th GRAMMY Nominations: https://t.co/teqtZFcHL0 pic.twitter.com/L2JOJBuOpQ — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 15, 2022

بيونسيه تحقق الرقم القياسي في ترشيحات غرامي 2022

تأمل النجمة العالمية "بيونسيه" بأن تحصد جائزة الغرامي لهذا العام وذلك بفئة أول أغنية لها، بعد غياب عن فوزها بجائزة أفضل أغنية منذ عام 2010.

وكانت أغنية بيونسيه الجديدة Break My Soul قد حصلت على رقم قياسي بينما حصل ألبوم Dancehall على ترشيح أفضل ألبوم، بالاضافة الى زوجها "جاي زي" الذي رشّح لخمس جوائز لهذا العام.

وبذلك تكون النجمة العالمية "بيونسيه" قد حصدت الرقم القياسي الأكبر لترشيحات الغرامي وذلك برصيد 88 لكل منهما.

ومن المتوقع أن تحقق "بيونسيه" رقمًا قياسيًا مميزًا كـ أكثر امراة تتويج بجوائز "غرامي" وذلك بعد حصولها على 28 جائزة.