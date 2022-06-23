بيونسيه تدفع الجمهور لترك عملهم بسبب اغنيتها الجديدة.. وميشيل أوباما تعلّق

لاقت الأغنية الجديدة التي أصدرتها المغنية العالمية بيونسيه نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها، وكانت الأغنية تحت مسمى "Break My Soul" حيث أحدثت صدى كبير بين الجمهور والمسؤولين في البلاد.

بيونسيه تتألق في اغنية "Break My Soul"

تصدّر اسم الأغنية وسائل التواصل الاجتماعي وهي أول أغنية من ألبومها الجديد والسابع المنتظر "Renaissance" والمقرر طرحه في شهر يوليو المقبل.

وسيكون هذا الألبوم أول ألبوم للنجمة العالمية بعد غياب طويل استمر ما يقارب الـ 6 سنوات، حيث ظهرت الأغنية الأولى منه وهي "Break My Soul على خدمة البث التي يمتلكها زوجها "جاي زي" قبل ساعات قليلة من موعد اصدارها ثم ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وأثارت الأغنية منذ بداية اصدارها رد فعل كبير، من قبل الجمهور، حتى ان السيدة الأمريكية الأولى السابقة "ميشيل أوباما" كان لها تعليق عليها، حيث عبّرت عن رأيها بهذه الأغنية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقولها: "بيونسيه لقد فعلت ذلك مرة أخرى، و"Break My Soul هي الأغنية التي نحتاجها في الوقت الحالي ولا يسعني الا الرقص خلال الاستماع للأغنية، وأنا أترقّب الألبوم بشدة".

أغنية "Break My Soul تثير جدل الجمهور

ويبدو ان كلمات اغنية الفنانة العالمية قد مست العديد من الجمهور، حيث انها تتحدث عن المعاناة في العمل والضغوطات، والانسحاب من العمل في حال بدأ يؤثر على نفسية الشخص، مما دفع الجمهور للتفاعل معها بشكل كبير وتطبيق ما تحمله من نصائح

واطلق عدد من رواد موقع تويتر هاشتاغ حمل اسم "أرسل استقالتي عبر الايميل لأن بيونسيه طلبت هذا الشيء" والذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر

ابنة بيونسيه نسخة من والدتها

وعلى صعيد مختلف لفتت بلو ايفي ابنة بيونسيه وجاي زي انظار الجمهور في ظهورها الأخير حيث بدت نسخة طبق الأصل من والدتها، وكانت بلو ايفي قد ظهرت الى جانب ولادها في أحد المباريات والتقطت الكاميرات صورة لها، ليتفاعل الجمهور مع الشبه الكبير بينها وبين والدتها، خاصة مع تسريحة الشعر التي اعتمدتها بلو ايفي في ظهورها الأخير وهي تسريحة سبق وان ظهرت فيها النجمة العالمية في وقت سابق