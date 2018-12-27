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بُشرى مُتهمة بالعنصرية ضد محمد رمضان.. والأخير يرد "أسمر وافتخر"!

بُشرى مُتهمة بالعنصرية ضد محمد رمضان.. والأخير يرد "أسمر وافتخر"!
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