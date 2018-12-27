محمد رمضان وبشرى

قررت الفنان المصرية بشرى الرد على الفنان المصري محمد رمضان عن طريق طرحها أغنية حملت إسم "كوبرا" انتقدت من خلالها غرور رمضان وإطلاقه لأغنتيه الشهيرتين "أنا الملك"، و"نمبر ون".

وهاجمت الفنانة المصرية رمضان من خلال كلمات اغنيتها والتي حاولت من خلالها إيصال فكرة أنه ليس "رقم واحد"، وان الغرور سيدمره.

وفي الكليب الذي أطلقته بشرى استاعنت بشخص في نفس طول حجم الفنان محمد رمضان، ووضع هذا الشخص قناة باللون الأسود، الأمر الذي اعتبره البعض نوع من أنواع العنصرية وان بشرى أشارت إلى لون بشرة محمد رمضان.

وفي المقابل استغل رمضان هذه الغلطة وقام بالدفاع عن نفسه وأطلق هاشتاغ يحمل إسم "أسمر وافتخر"، لتنقلب جميع الموازين وينقلب الكليب الذي أرادت من خلاله بشرى رفض غرور رمضان عليها، وتصبح المُدانة.

ومما ساعد على زيادة الوضع سوءًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها بُشرى بإهانة رمضان، إذ كانت في السابق قد نشرت صورة تجمعه بالفنان الراحل رشدي أباظة كُتب عليها "انحطاط الذوق العام" لتعلق قائلة: "مش انحطاطا ولا حاجة ...الكلام ده فيه مبالغة... كل ما هنالك أن النجوم أصبحوا أكثر واقعية و أقرب لشكل الإنسان العادي اللي ماشي في الشارع، حلاوة نجوم السيما بتوع زمان بتزود نسبة العنوسة في البلد عشان سقف متطلبات البنات في فتي الأحلام بتزيد ....كدة أحسن...عيشوا عيشة أهاليكو و اللي مش عايز من ده ف عندكو السويد و النرويج فركة كعب".

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