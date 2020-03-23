تأجيل برنامج "The Voice Senior" حتى إشعار آخر

بعدما كان من المفترض أن ينطلق الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيور" على قنوات إم بي سي هذا العام والذي كان مقررًا أن يبدأ أولى حلقاته في 21 مارس، تم تأجيل البرنامج إلى أجل غير مسمى، والسبب بالتأكيد هو تفشي فيروس كورونا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن السبب الرئيسي للتأجيل هو كورونا بالتأكيد، ولكن من جهة أخرى، كان السبب الآخر هو أن البرنامج لم ينتهي تصويره بعد، وفي ظل الظروف الحالية من الصعب استكمال تصوير باقي الحلقات وهكذا لن يستطيع القائمين على العمل أن يتمكنوا من عرض البرنامج في هذا الوقت خاصة وأن شهر رمضان لم يتبقى إلّا شهر ويبدأ.

يذكر أن The Voice Senior" هو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الستين عاما، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان هاني شاكر والفنان ملحم زين والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

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