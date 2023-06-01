تأجيل حفل حسين الجسمي في الأردن.. وهذا الموعد الجديد

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن تأجيل حفله في الأردن لموعد آخر، بعدما كان من المقرر إقامته يوم السبت القادم الموافق 3 يونيو، ضمن الاحتفالات التي ستقام بمناسبة زفاف ولي عهدالأردن الامير الحسين على الآنسة رجوة آل سيف.

تأجيل حفل حسين الجسمي في الأردن

وشارك الجسمي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" منشور توضيح ينوه فيه إلى تغيير موعد الاحتفال، من يوم السبت إلى الأحد، وجاء فيه: تنويه هام.. موعد جديد لحفل الفنان حسين الجسمي بفرحتنا بالحسين وردوة.. يرجى التنويه إلى أن الموعد الجديد لحفل الفنان المقدم كإهداء من دولة الإمارات العربية المتخدة الشقيقة بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، والمقام ضمن احتفالات "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة 2023"، سيكون يوم الأحد الموافق 4 حزيران".

وسيعقد الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً في المدرج الروماني بوسط العاصمة الأردنية عمان.

ويُشار إلى تذاكر الحفل نفذت، بعد 15 دقيقة من طرحها عبر المواقع المخصصة، على العلم أنها مجانية.

حسين الجسمي:"الفرحة لا تقتصر على الأردنيين فقط"

وفي وقت سابق، أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن سعادته بزفاف ولي العهد الأردني، مشددًا أن الفرحة غير مقتصرة على الأردنيين فحسب، بل إنها تشمل الجميع من كافة الدول.

وشدد الجسمي إلى أن هذه المناسبة تعتبر فرحة الإمارات جميعها والوطن العربي، وصرَّح قائلًا: "نغني بهذا المناسبة السعيدة، معبرين عن مدى سعادتنا في دولة الإمارات بمشاركة أخواننا الأردنيين أفراحهم، ويسعدني أن أقدم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله التهنئة والتبريكات، وأن يبقى الأردن بأفراحه واحة أمن واستقرار على الدوام".

واستذكر الجسمي النجاحات التي حققها خلال غنائيه في العاصمة الأردنية عمًان مرات عدة، مُشيرًا إلى العلاقة الوطيدة التي تربطه بالجمهور الأردني، الذي التمس منهم المحبة.

ووعد الجسمي جمهوره الأردني بتقديم حفلٍ جماهيري مبهر، يؤدي فيه أشهر أغانيه، وذلك على خشبة مسرح المدرج الروماني وسط العاصمة عمان، ضمن احتفالات "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة".