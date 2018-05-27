الفنانة المصرية رانيا يوسف

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو تظهر فيه وقد اعتمدت رسم وشم جديد.

وظهرت يوسف في الفيديو بعد اتمامها رسم تاتو جديد عند ساقها على شكل عين، وقامت يوسف بالفيديو بتقديم الشكر للشاب الذي رسم لها التاتو وقالت انها لم تشعر بأي وجع.

واثارت الفنانة المصرية موجة من التعليقات والجدل بعد نشرها الفيديو، حيث هاجمها عدد من متابعيها بسبب قيامها برسم التاتو ونشر الفيديو في شهر رمضان المبارك مطالبينها بحذف الفيديو.

إلا أن الفنانة المصرية لم تكترث أبدًا بكل هذه التعليقات والانتقادات وأصرت على ابقاء الفيديو، وهذا التاتو ليس الأول للفنانة المصرية حيث كانت قد رسمت تاتو على كتفها يحمل اسم ابنتيها.