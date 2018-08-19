تاتو عمرو دياب الجديد يُثير حيرة جمهوره!

عمرو دياب

ظهر الفنان المصري عمرو دياب في بوسترات ألبومه الجديد "حب حياتي" وقد اعتمد تاتو جديد، ولم يستطع جمهور دياب من تحديد شكل التاتو وهو ورق الشجر وما يعنيه.

وكشف الاستوديو الذي يرسم دياب الوشوم عنده ان التاتو عبارة عن غصن شجرة بداخله الرقمين 19 و34، الأمر الذي أثار جدلًا وفضول بين جمهور ومحبي الهضبة لمعرفة ماالذي يعنيه هذين الرقمين وما قصتهما.

وعلى الصعيد الفني طرح دياب مؤخرًا اغنية "هدد" من ألبومه الجديد "حب حياتي"، وكان قد طرح مجموعة من الأغاني قبل "هدد" وهم "دا لو اتساب"، "تعالى"، "حب حياتي".

وما زال دياب يشوق جمهوره بطرح اغنية جديدة كل فترة تمهيدًا لطرح الألبوم بشكل كامل قريبًا.