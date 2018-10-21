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تامر حسني يتعافى تمامًا، وإشاعات تقول أن سفره لأمريكا لأخذ الجنسية وليس للعلاج!

تامر حسني يتعافى تمامًا، وإشاعات تقول أن سفره لأمريكا لأخذ الجنسية وليس للعلاج!
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