تامر حسني و بسمة يعتمران

توجه الفنان المصري تامر حسني و زوجته المصممة المغربية بسمة بوسيل منذ أيام إلى السعودية لقضاء مناسك العمرة سويا.

وشارك حسني، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، دعواته لهم أثناء رحلة العمرة قائلا: (أنا الحمد لله لسه مخلص العُمره ويعلم ربنا دعيت لكم قد ايه كلكم ربنا ينجحكم في حياتكم و يحفظكم وينور طريقكم وتوصلوا لكل احلامكم وتعيشوا طول حياتكم مفرحين الوالدين وربنا يشفي كل مريض قولوا آمين، ويسعد كل قلب حزين ويفرجها عليكم وعلينا ويرزقكم من اوسع واجمل ابوابه ويشيل اي ألم في قلب كل حد فيكم ويرحم موتانا وينصركم وينصرنا على شر الدنيا وتنجحوا في دراستكم وحياتكم رغم اي ظروف ويلهمكم ربنا بالقرارات الصح والعاقله يارب اللهم تقبل)، حسب موقع اليوم24.

وشاركت بوسيل بدورها متابعيها صورة لها وهي تقف على مقربة من الكعبة المشرفة، مرتدية ثياب الإحرام.