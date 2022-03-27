تامر حسني بمواجهة رضوى الشربيني.. ويغني لها "سي السيد"

أشعل النجم المصري تامر حسني أجواء حفل زفاف ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، شام الذهبي، الذي أقيم في أحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة.

شارك تامر حسني متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو للقطات من الحفل، ويظهر في إحداها يغني أغنية "سي السيد" أمام رضوى الشربيني التي تعرف بمساندة المرأة، حيث نرى أنه يحاول إغاظتها وسط ضحكات الإثنين.

وانتهز تامر الفرصة للانتقام من الإعلامية المصرية رضوى الشربيني وأخذ حق الرجال، فكتب معلِّقًا على الفيديو: "فرح حبايب قلبي الغاليين شام وأحمد.. مليون مبروك ليهم ولأصالة حبيبة قلبي، فرحتك كانت بالدنيا امبارح، وشام طبعا عارفة فرحة بسمة بيها كانت إزاي.. كسرت الدنيا يا محمد يا أسامة، يا أبو أحلى غزالة رايقة، لو اتزنقت في اي فرح زحمة تاني ابقى قولي، ربنا يكرمك يا حبيبي وتكبر وتحقق كل أحلامك".

واختص حسني رضوى الشربيني برسالة، كتب فيها: "أما رضوى بقى معلش يا رضوى كنت في اللحظات دي باخد حق رجالة كتير، نورتي يا أحلى رضوى، حبيت أضحك شوية بس، وعقبال الجميع يا رب".

وعلى الفور، ردَّت الشربيني على تامر، قائلة: "أخدتني على خوانة يا تامر، بس معلش أخويا وجوز أختي، بس حاسب بقى حلقة كاملة على سي السيد بتاعك ده".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف المضحك الذي جمع الشربيني وحسني، فكتب أحدهم: "انت موتنا ضحك في اغنية سي السيد لرضوي بقالها سنين بتبني المساواة جيت انت في ٣ دقايق بوظتلها كل اللي عملتة.. ربنا يزيدك خير و رزق حبيبي".

وأضاف آخر: "جدعه يارضوي ايوه بقا. خلصي عليه".

يذكر أن شام الذهبي تزوَّجت من أحمد هلال يوم الجمعة الماضية بتاريخ 25 مارس، في حفل حضره كوكبة من نجوم الفن.

