تامر حسني في جدة لإحياء ثاني حفلاته في السعودية

يحيي النجم تامر حسني اليوم ثاني حفلاته بالمملكة العربية السعودية، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه حفله الأول هناك .

ونشر تامر صورة أثناء تواجده بالطائرة متجها إلى المملكة العربية السعودية، وعلق عليها قائلا (صباح الهنا على اغلى ناس متجهين ان شاء الله إلى السعودية)، حسب اليوم السابع.

ويحظى الحفل الثانى للفنان تامر حسنى في المملكة العربية السعودية، المقرر له يوم الجمعة 22 فبراير/، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، على كثير من الاهتمام من قبل الجمهور، بعد النجاح الكبير الذى حققته نسبة بيع تذاكر الحفل.

ويعيش تامر حاليا حالة من التألق الفني، وذلك بعد النجاح الذى حققه كليب (ناسيني ليه)، وتجاوزه حاجز الـ 10 مليون مشاهدة في أيام قليلة .