رسالة مؤثرة من شريهان لجمهورها في يوم ميلادها الـ55 (صورة)

صادف يوم الجمعة لـ6 من ديسمبر عيد ميلاد واحدة من أكثر الفنانات شعبية وحبًا لدى الجمهور العربي، وهي الفنانة المصرية شريهان والتي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الـ55، واستغلت هذه المناسبة لتوجه من خلالها رسالة لمحبيها في كل مكان.

وتوجهت شريهان من خلال حساباتها على مواقع التواصل بالشكر والامتنان لجمهورها، وكتبت كلماتها لهم بشكل مؤثر وقالت: " كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي .. قلبي بيشكركم جميعاً .. شكراً لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي ..حبكم_حياة".

وبادلها نفس المشاعر العديد من متابعيها، وعدد كبير أيضًا من النجوم في الوسط الفني مثل درة التونسية وصفاء سلطان وشكران مرتجى وإيمان العاصي وغيرهم.

وتعتبر شريهان واحدة من الأسماء المهمة في الوسط الفني المصري، حيث بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة وهي الرابعة من عمرها، وعملت إلى جانب عمالقة المسرح مثل فؤاد المهندس وفريد شوقي، إضافة إلى عدد من أدوارها السينمائية المميزة مثل "عرق البلح" و"خلي بالك من عقلك"، وتوقفت عن العمل الفني عام 2002 بسبب المرض.

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