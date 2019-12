رسالة مؤثرة من شريهان لجمهورها في يوم ميلادها الـ55 (صورة)

كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي .. قلبي بيشكركم جميعاً .. شكراً لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي .. #حبكم_حياة #شريهان ❤️

A post shared by Sherihan شريهان (@sherihanofficial) on Dec 7, 2019 at 5:15am PST