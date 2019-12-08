آخرهم نجم "ملطشة القلوب".. فنانون قفزوا للشهرة من بوابة الأغنية الواحدة (فيديو)

استطاع العديد من الفنانين الشباب إثبات جدارتهم للظهور على الساحة الفنية من خلال تلقي الإشادة الجماهيرية والنقدية، وذلك بنجاحهم عبر بوابة الأغنية الواحدة، إذْ خطفوا الجمهور بأغاني متميزة وأصوات رائعة ظهر فيها مجهودهم فنالوا الرصيد الجيد وبات لهم متابعين ينتظرون أعمالهم الفنية القادمة.

وكان آخر هؤلاء النجوم الذين عبروا للوسط الفني من خلال بوابة الأغنية الواحدة الفنان الشاب مصطفى شوقي نجم أغنية "ملطشة القلوب"، ويرصد "البوابة" في السطور التالية أبرز من ساروا على هذا المنوال خلال الفترة الماضية.

"ملطشة القلوب"

تفاجأ الجمهور بطرح أغنية تحمل اسم "ملطشة القلوب" لمطرب شاب يُدعى مصطفي شوقي، حيث استطاع أن يجذب الانتباه بسبب صوته المتميز الملائم لكلمات ولحن الأغنية، حتى تصدرت محركات البحث "غوغل"، محققًة 8 ملايين نصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألحان بلال، وكلمات الشاعر صابر كمال سرور، وتوزيع رامي سمير، وإخراج نصر محروس.

ومن خلال هذه الأغنية عرف الجمهور من هو مصطفى شوقي، الذي لم يكن يعرفه الجمهور، حتى أنه ظهر في العديد من وسائل الإعلام، ودعته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 التي انتهت قبل أيام لإحياء حفل الختام بجانب النجمة المصرية روبي.

وتعليقًا على هذا النجاح قال مصطفى شوقي، في تصريح خاص لـ"البوابة" إنه حاول احتراف الغناء منذ عام 2003، ولكن لم تسنح له فرصة حقيقية سوى عام 2013 إذْ تقابل مع الفنان حميد الشاعري واقترح عليه الغناء بصوت مختلف أخشن وأقرب إلى اللهجة الصعيدية وعملا سويًا حتى عام 2015 بنفس الطريقة وسجل في هذه الفترة أغاني منها: "أنا مصر".

وأضاف المطرب المصري أنه التقى بالمخرج نصر محروس وقال له: "سمعتلك حاجات وعايز نشتغل مع بعض، أنا كتلحين وهو كمؤلف ومنتج وبعدها أبدى إعجابه بصوتي وطلبني للعمل معه من خلال شركته كمطرب"، مردفًا أنه أخذ الأمر على أنه تهريج وبعد مقابلته مرة أخرى بعدة أيام عرض عليّ عقدًا لقراءته ثم الإمضاء عليه.

وأشار إلى أنه عانى كثيرًا قبل أن تحقق أغنية "ملطشة القلوب"، هذا النجاح الكبير، منوهًا أن الكلمات مختلفة ومصرية للغاية، وبيّن قائلًا أنه يقوم بتحضير ألبوم "فري ميوزيك 5"، سيتضمن أغنية "ملطشة القلوب" إلى جانب عدد من الأغاني لفنانين يقدمهم نصر محروس في الألبوم.

"3 دقات"

أحدثت أغنية "3 دقات" للمطرب المصري آبو ضجة كبيرة تزامنًا مع الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، وشاركت فيها معه الفنانة المصرية يسرا، وطُرحت على طريقة "الديو" بمشاركة العديد من الفنانين.

وحقق "آبو" بهذه الأغنية نجاحًا كبيرًا حتى أن الجمهور لم يكن يعرفه قبل هذه الأغنية ومنذ ذلك الحين وأصبح له شأن آخر، حيث وصلت نسبة مشاهداتها نصف مليار مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

آه لو لعبت يازهر

كانت أغنية "آه لو لعبت يازهر" فاتحة خير على المطرب المصري الشعبي أحمد شيبة، حتى أن البعض بات يربط هذه الأغنية بالقول: "الزهر لعب معاه" في إشارة إلى أن هذه الأغنية فتحت له باب الشهرة، حتى أن الكثيرين يرددون قائلين: "إمتى الزهر يلعب".

وكانت هذه الأغنية ضمن أحداث فيلم "أوشن 14"، الذي قام ببطولته نجم مسرح مصر الفنان على ربيع، وأنتجته شركة "السبكي"، حتى أن الأغنية لاقت نجاحًا كبيرًا أكبر من الفيلم نفسه.

آه يادنيا

على ذات المنوال تعتبر أغنية "آه يادنيا" البوابة الرئيسية لنجاح كثير من النجوم أبرزهم النجم محمد رمضان، وصاحبة الأغنية المطربة المصرية الشعبية بوسي، فقبل هذه الأغنية لم يكن أحد يعرف من هي المطربة بوسي، وهي نفسها اعترفت بذلك في أكثر من لقاء لها بأن هذه الأغنية كانت بمثابة "وشْ السعد" عليها.

وبالنسبة للفنان محمد رمضان، كانت هذه الأغنية فاتحة خير عليه أيضًا لأنها كانت ضمن الفيلم السينمائي "الألماني" والذي يعتبر أولى بطولاته المطلقة في السينما، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا جعل الجمهور يرتبط بهذا النجم الذي واصل النجاحات واحدًا تلو الآخر حتى الآن.

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