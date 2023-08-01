تامر حسني و بسمة بوسيل في وصلة غزل الكترونية رغم الطلاق

البوابة-نشرت الفنانة بسمة بوسيل، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (إنستغرام) ، ردت فيه على طليقها النجم تامر حسني بعد رسالة وجهها لها. و قالت بسمة بوسيل : (يا تيمو أنت كمان عندي زي ما أنا عندك و ربنا يوفقك في شغلك).

هذا و كان الفنان تامر حسني قد رد على جمهوره بعد الأحاديث التي تم تناقلها فور مشاركته أغنية حزينة وربطها بحياته الشخصية. و قال تامر حسني في منشور له عبر الصفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام): (رغم الظروف الحالية.. مازلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي و أم أولادي وعلاقتنا كويسة جدًا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر). و تابع أنه لا يربط أغانيه بحياته الشخصية، موضحًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لطليقته ووالدة أطفاله بسمة بوسيل.

يشار الى أن الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل كانا قد أعلنا في 27 نيسان/ أبريل الماضي طلاقهما رسميًا من خلال منشور لهم اعبر منصات التواصل الاجتماعي.



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