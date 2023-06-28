بعد استغلالها..التيك توكر فرح هريدي تهاجم تامر حسني وصناع فيلم "تاج"

تعرض الفنان المصري تامر حسني للهجوم من قبل التيك توكر المصرية فرح هريدي، وذلك تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "تاج" في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تيك توكر تهاجم تامر حسني



وتوجهت هريدي عبر حسابها الخاص في "تيك توك" للكشف عن تفاصيل قصتها مع حسني وطاقم فيلم "تاج"، وذلك بعد ظهورها في العمل ككمبارس دون علمها.

وأوضحت هريدي أنها لم تكن تدرك تواجدها في الفيلم، إذ تلقت اتصالًا يخبرها أن تامر حسني يوّد تقديم محتوى خاص مع نجوم التيك توك، على أن يقوموا بتصوير مقاطع فيديو لنشرها عبر حساباتهم الخاصة؛ وعلى الفور وافقت على العرض رغم عدم تلقيها مبلغ مالي لقاء هذا التعاون.

هاجمت التيك توكر المصرية فرح هريدي النجم المصري تامر حسني وصناع فيلم "تاج"، كرد على ظهورها كومبارس في العمل دون علمها.

ولفتت مشهورة "تيك توك" إلى أنه طلب منها ومن المتواجدين الاستعداد لتصوير مقطع فيديو، لكن لم يجري إخبارهم أنه خاص بالعمل.

وأوضحت هريدي إلى أن التصوير استغرض ساعتين، وحينما أخبروا أن تامر حسني وصل، طلب منهم التقاط صور معه بسرعة دون أي مقاطع فيديو رفقته، مٌشيرةً إلى أن الأمر استغرض دقائق قليلة فقط.

ولا تعتبر هريدي الوحيدة من مشاهير السوشال ميديا ممن أعربوا عن غضبهم واستيائهم من استغلال صناع فيلم "تاج" لهم للترويج له، فقد سبقتها اليوتيوبرز ايسل وجودي.



