تامر حسني يرد على الساخرين من صورته القديمة!

تامر حسني

رد الفنان المصري تامر حسني على السخرية من صورته القديمة خلال فترة مراهقته والتي تنتشر بين فترة وأخرى بهدف السخرية من شكله وستايله القديم.

وقال حسني خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، انه لا يخجل من هذه الصورة ووجه رسالة إلى كل الساخرين منه قائلًا انه يجيب أن ينظروا للصورة بمنظور مختلف، وهو عن الرحلة الشاقة بين الصورة القديمة والجديدة، وعن مشوار حياته وكفاحه، خصوصًا انه في الصورة القديمة كان يمر بمشكلة أسرية بسبب غياب والده والذي يتواجد حاليًا بعدما أبعدته ظروف قاهرة عن أسرته.

وكشف الفنان المصري عن بداياته الفنية وكيف أن الصدفة وحضوره إحدى الندوات والتي كانت سببًا في دخوله عالم الفن، وعندما حضر الندوة كانت سلمى الشماع من بين الحضور وقررت دعمه، ووجه حسني الشكر لها عبر البرنامج قائلًا أنه كان لها الفضل الكبير في نجاحه وشهرته.

يُشار إلى الفنان تامر حسن كان قد استقبل مؤخرًا مولوده الثالث "آدم" من زوجته المغربية بسمة بوسيل، ويُشار أن لحسني وبوسيل ابنتين هما تاليا وأمايا.