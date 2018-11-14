تامر حسني يكشف سر طريف عن زوجته بسمة بوسيل!

تامر حسني وبسمة بوسيل

تحدث الفنان تامر حسني خلال حلوله في برنامج "صاحبة السعادة" والذي يُعرض على قناة dmc وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، عن قصة حبه مع زوجته المغربية بسمة بوسيل.

وقال حسني أن بسمة كانت تحبه منذ الصغر وأنها كانت تحلم بالزواج منه، وأضاف انه شاهد دفتر ذكريات بوسيل والذي كانت تضع فيه صوره وتُعبر فيها عن حبها له.

وقال حسني أن بوسيل اعترفت له أنها دخلت مجال الغناء من أجل أن تلتقي به من محبتها له، وهو الأمر الذي حصل بالفعل وتزوجا، وقررت بوسيل بعد الزواج اعتزال الفن لأنها حصلت على مرادها وهو الفنان تامر حسني.

وعن الغيرة والتي قد تشعر بها زوجته بسبب المعجبات، قال حسني انها تتعامل عادي مع المعجبات، وأضاف أنها في بعض المواقف تشعر بالغيرة، وقال الفنان المصري ان لزوجته ذاكرة فولاذية، وأنها في أحد المرات تذكرت وجود معجبة في أكثر من حفله له.

يُذكر أن الفنان المصري تامر حسني كان قد رُزق مؤخرًا بابنه آدم من المغربية بسمة بوسيل ولدى حسني وبسيل ابنتين هما تاليا وامايا، والذي انجبته في أمريكا.

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