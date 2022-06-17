تامر حسني يشوق جمهوره لفيلمه الجديد (بحبك) بهذا البوستر

شوق النجم تامر حسني جمهوره المنتظر لطرح فيلم (بحبك)، المقرر أن ينافس به فى موسم عيد الأضحى المقبل فى أول تجربة إخراجية له. ونشر النجم بوستر العمل على صفحته على (فيسبوك) معلقًا: (استعدوا). هذا و ظهر تامر حسني بمفرده على البوستر بدون وجود لباقي أبطال الفيلم.

يذكر ان فيلم (بحبك)، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين. هذا و أعلن عن موعد طرحهفي دور السينما يوم 7 يوليو/تموز المقبل، أي قبل وقفة عيد الأضحى بيومين.