تامر حسني يضع حدا للشائعات التي تلاحقه و بسمة بوسيل

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على (إنستجرام)، لقطات مُصورة من حفل يجمع الأصدقاء المُقربين في حضور زوجته بسمة بوسيل، لينفي بذلك أي شائعات عن وقوع خلافات جديدة بينهما أو انفصال، مؤكداً أنهما يستمتعان خلال الحفل بوجودهما معاً.

كما و رد الفنان تامر حسني على صورة نشرتها زوجته جمعتهما معا على (إنستجرام)، ونشر تامر نفس الصورة و كتب معلقا: (والنبي انت اللي قمر).

الجدير بالذكر أنه ترددت مؤخرا شائعات حول انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، ولكن بهذه الصور يرد الزوجان على الكثير من الأخبار المنتشرة عنهما.

ويشارك الفنان تامر حسني بعمل سينمائي جديد يحمل اسم (مش أنا) بطولته و ماجد الكدواني وحلا شيحة وسوسن بدر، قصة سيناريو وحوار تامر حسني واخراج سارة وفيق.هذا ويسعى طاقم عمل فيلم (مش أنا) للتواجد في موسم عيد الفطر بعد انتهاء عمليات المونتاج والمكساج للفيلم الجديد وأصبح جاهزا للعرض، لينافس بقوة على صدارة شباك التذاكر المصري.