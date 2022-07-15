تامر حسني يطرح أحدث أغنياته (حبيتها يا ناس) من فيلم (بحبك)

طرح النجم تامر حسني أحدث أغنياته بعنوان (حبيتها يا ناس) وهي إحدى أغنيات فيلمه الجديد (بحبك) والذي ينافس به في موسم عيد الأضحى. والأغنية من كلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع اماديو وميكس وماستر علي فتح الله.

فيلم (بحبك) يشهد أولى تجارب تامر حسني الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتب وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولي. وتلقى الفيلم إشادات من الجمهور العربي خلال أول أيام عرضه، الذي أثنى على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، إضافة الى طاقم عمل الفيلم.