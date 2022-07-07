تامر حسني يطرح أغنية (هتدلعني) تزامنا مع عرض فيلمه (بحبك)

طرح الفنان تامر حسني أغنيته الجديدة التي تحمل اسم (هتدلعني) من فيلم (بحبك)، المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2022، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

أغنية (هدلعني) من كلمات تامر حسني، ألحان تامر حسني ومودي منير، توزيع جيزو.

فيلم (بحبك) من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر اليوم الخميس 7 يوليو8/تموز، للمنافسة ضمن ماراثون أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2022. وتقيم الشركة المنتجة للفيلم، عرضًا خاصًا للفيلم بحضور صناعُه وأبطاله وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين في أحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

يشار إلى أن فيلم (بحبك)، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، أحمد عزمي وعدد آخر من الفنانين.