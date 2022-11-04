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تامر حسني يطرح أغنية (هتجوزك) بناء على طلب جمهوره

سهير العابد

سهير العابد

منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:36
تامر حسني
تامر حسني

طرح النجم تامر حسني أغنية جديدة بعنوان (هتجوزك) من فيلم (بحبك)، الذى يعرض في السينمات فى أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية، وذلك بعد مطالبات الكثير من جمهوره بضرورة طرح الأغنية بشكل رسمي، خاصة وأنها من أكثر الأغاني التي لاقت استحسان الجمهور منذ طرح الفيلم .

اقرأ ايضاًبالصور و الفيديو: تامر حسني و بسمة يحتفلان بعيد ميلاد ابنهمابالصور و الفيديو: تامر حسني و بسمة يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

و الأغنية من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة ومن توزيع أمين نبيل. 

 

يشار أن فيلم (بحبك) من تأليف وبطولة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد ، حمدى الميرغني، مدحت تيخة ،هدى المفتى، أحمد عزمي. وتدور أحداث الفيلم حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

كلمات دالة:تامر حسني

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