تامر حسني يطرح أغنية (هتجوزك) بناء على طلب جمهوره

طرح النجم تامر حسني أغنية جديدة بعنوان (هتجوزك) من فيلم (بحبك)، الذى يعرض في السينمات فى أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية، وذلك بعد مطالبات الكثير من جمهوره بضرورة طرح الأغنية بشكل رسمي، خاصة وأنها من أكثر الأغاني التي لاقت استحسان الجمهور منذ طرح الفيلم .

و الأغنية من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة ومن توزيع أمين نبيل.

يشار أن فيلم (بحبك) من تأليف وبطولة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد ، حمدى الميرغني، مدحت تيخة ،هدى المفتى، أحمد عزمي. وتدور أحداث الفيلم حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.