تامر حسني يطلب مساعدة جمهوره في البحث عن أحد معجبيه!

وجه الفنان تامر حسني نداء لجمهوره وطلب مساعدتهم في البحث عن أحد معجبيه ، وذلك بعد التقاط صورة معه.

وفي لفتة إنسانية لبى تامر حسني رغبة أحد معجبيه في التقاط صورة معه، وقام بالتقاط الصورة بهاتفه المحمول لأن هاتف المعجب لم يكن معه في تلك اللحظة.

ونشر تامر حسني الصورة عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "إنستجرام"، وكتب في التعليق : (وأنا بصور الفيلم جه الراجل الطيب الجميل اللي جنبي ده طلب يتصور معايا، بس مكانش معاه التليفون، قلت له هصورك بتليفوني وهنزلها عندي وإن شاء الله هتوصلك).

وأضاف : (أي حد يعرفه يوصلها له أمانة عليكم عشان وعدته، وأنا عارفكم ملوك الجدعنة، هو شغله في الشيخ زايد).

ويواصل تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد (بحبك) داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، وتشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، شهد الشاطر، مدحت تيخة، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، ونخبة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.