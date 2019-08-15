تامر حسني يعتذر عن المشاركة في مهرجان (صلالة) و هذا هو السبب

أعلن الفنان المصري تامر حسني اعتذاره عن المشاركة في مهرجان صلالة السياحي المقام بسلطنة عمان وإحياء حفله والذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس الخامس عشر من شهر أغسطس/آب .

وكشف بيان على الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) عن سبب الاعتذار حيث أوضح حسام حسني مدير أعمال تامر حسني أن إدارة المهرجان لم تتمكن من توفير كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية لتامر، بحسب مجلة سيدتي.

وكتب في البيان قائلا : (إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة فى سلطنة عمان ومدينة صلالة نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم فى الحفل المقام يوم 15 أغسطس من ضمن فعاليات مهرجان صلاله السياحي وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني) .

وأضاف : (لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أى حلول ، ولحرصنا على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل .. وسنوافيكم إن شاء الله بأى جديد) .



