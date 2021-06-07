تامر حسني يفاجئ طفلة مصابة بالسرطان ويحقق حلمها.. شاهد رد فعلها

يُعرف الفنان المصري تامر حسني بإنسانيته وحبه لفعل الخير، ودائمًا ما يحاول مفاجأة معجبيه ومحبيه بطريقة مختلفة لإدخال الفرح إلى قلوبهم.

وقد قرر تامر حسني تحقيق حلم إحدى معجباته المصابة بورم سرطاني التي لطالما تمنت لقائه، وقد وثَّق اللقاء الجميل المليء بالمشاعر محمد القوصي، مؤسس صفحة we make dreams come true، ونشره عبر حساب الصفحة على موقع "فيسبوك".

ونشر محمد القوضي قصة ندى ذات الـ15 عامًا، وكتب: ندي 15 سنة بتحب تغني وبتعشق تامر حسني وكان حلمها أنها تشوفه وتسمعه صوتها. تواصلنا مع الفنان الجميل تامر حسني واستجاب بسرعة ورحب جدا بأنه يساعدنا على تحقيق حلم ندى الكبير جدا بالنسبة ليها.. تامر دعانا في بيته عشان نسجل في الأستوديو الخاص بتاعه دويتو مع ندى واتفقنا أننا نعمل اللقاء ده مفاجأة لندى اللي كانت فاكرة أننا رايحين ستوديو صوت في الأول عشان تتمرن فيه قبل ما تقابل نجمها المفضل".

تظهر ندى في الفيديو تسجل صوتها ليدخل تامر خلسة إلى الغرفة، وحال انتهائها تلتفت جانبًا لتصدم بتواجده يصفق لها ويحيها، وبدا واضحًا علامات الدهشة على وجه الطفلة التي هبت لمصافحته، ثم يتشارك الثنائي تسجيل أغنية "مبطلناس إحساس".

تامر حسني يطرح فيديو ترويجي لفيلم "مش أنا"

وعلى الصعيد الفني، طرح تامر حسني الفيديو الترويجي لفيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، والذي تدور أحداثه حول حسن الذي يصاب بحالة نفسية، بينما تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة، الذي تجسد دورها الفنانة المصرية سوسن بدر، فهر يحرص على مجالستها ورعايتها.

الفيلم من تأليف تامر حسني وبطولته، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في العمل كل من حلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، وسوسن بدر، وفايز المالكي، وأسما سليمان، وياسمين البشبيشي.